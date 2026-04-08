"Готовий бути мишкою": Орбан виправдовується через свою репліку у розмові з Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на публікацію розмови з Володимиром Путіним. Він заявив, що не бачить у ній нічого проблемного та вважає її зміст цілком звичним для міжнародної комунікації.

Про це повідомляє Index.

Як Орбан прокоментував злиту розмову?

В ефірі Blikk Talk 8 квітня він прокоментував скандал довкола запису, в якому, зокрема, використав алюзію на байку про мишу й лева та сказав про готовність "стати мишкою Путіна". За словами Орбана, ці висловлювання не є компрометуючими і не повинні викликати гучних реакцій.

Політик наголосив, що подібний неформальний, навіть дружній тон є типовим у спілкуванні між лідерами держав. Він зазначив, що такі формулювання часто використовуються у контактах як із президентом США, так і з європейськими союзниками, Росією та країнами Центральної Азії.

Окремо Орбан прокоментував сам факт витоку розмови. Він запевнив, що в Угорщині не практикують прослуховування політичних опонентів, однак відповідні служби вже з’ясовують, яким чином стенограма потрапила до медіа.

Про яку розмову йдеться?