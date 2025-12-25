Путін вважав Україну "штучною державою" ще 25 років тому: США розсекретили його розмову з Бушем

У США оприлюднили стенограми розмов лідера Росії Володимира Путіна з тодішнім президентом США Джорджем Бушем. Путін ще задовго до повномасштабної війни озвучував свої ключові наративи щодо України та Заходу.

Документи опублікувала експертна установа National Security Archive після виграного судового позову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Що Путін наговорив Бушу?

У стенограмі розмови від 16 червня 2001 року Путін, міркуючи про "чесність у відносинах", нарікав на розпад СРСР і стверджував, що Росія нібито добровільно втратила величезні території. Зокрема, він подавав Україну, Казахстан і Кавказ як землі, які, за його словами, "століттями були частиною Росії" і були "віддані" після розпаду Союзу.

Ще більш показовою є розмова від 6 квітня 2008 року. У ній Путін прямо заявляв Бушу, що вступ України до НАТО для Москви є неприйнятним і, на його думку, неминуче призведе до тривалої конфронтації між Росією та Заходом. Він називав Україну "штучною державою" з внутрішньо розділеним суспільством.

Це не буде чимось новим для вас (...), але хочу наголосити, що вступ до НАТО такої країни як Україна створить у довгостроковій перспективі поле конфлікту між вами і нами, довгострокової конфронтації,

– каже Путін.

У розмові Путін також стверджував, що значна частина населення України негативно ставиться до НАТО, а сама країна, мовляв, складається з регіонів із різними ідентичностями та політичними орієнтаціями. На його переконання, членство України в Альянсі могло б призвести до її внутрішнього розпаду.

"В Україні проживають 17 млн росіян, це третина населення. Україна – дуже складна країна. Це не держава, що постала у природний спосіб. Це штучна країна, створена у радянські часи. Після Другої світової війни Україна отримала території від Польщі, Румунії та Угорщини – це більша частина західної України. У 1920-1930 роках Україна отримала території від Росії – це східна частина країни. У 1956 році Україні передали Кримський півострів… Там проживають люди з дуже різними поглядами. Якщо поїхати у західну Україну – можна знайти села, де говорять лише угорською і люди носять оці їхні капелюхи. На сході люди носять костюми, краватки і великі капелюхи. Більшість українського населення сприймає НАТО як ворожу організацію", – йдеться у стенограмі.

Окремо він пояснював, що Росія у такому разі намагатиметься перешкоджати розширенню НАТО, спираючись на проросійські сили в Україні.

Росія постійно буде створювати там проблеми. От навіщо це? Навіщо членство України у НАТО, яка користь від цього для НАТО і США? Для цього може бути лише одна причина, і це – закріпити статус України як частини західного світу, певно така логіка. Не думаю, що це правильна логіка (...) А зважаючи на розбіжності поглядів щодо членства у НАТО, країна просто розпадеться на шматки. Я завжди казав, що є певна прозахідна частина, і певна проросійська частина,

– аргументує Путін.

При цьому Путін наголошував, що, замість руху до Альянсу, Україна, на його думку, мала б зосередитися на зміцненні економіки та "самодостатності".

