Війна триватиме, а США вийдуть з переговорів: що на Заході пишуть про розмову Путіна і Трампа

Черговий "вирішальний" тиждень та чергова "історична" розмова президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним завершилася. Сам Трамп охарактеризував свій двогодинний діалог із російським диктатором як "конструктивний" та "дуже продуктивний", але деталі розмови залишилися за кадром.

Припинення вогню досі немає, Штати вкотре погрожують вийти з перемовин, а росіяни пообіцяли обговорити "меморандум про мир", куди, можливо, увійде режим тиші на фронті.

24 Канал зібрав реакцію західних ЗМІ на телефонну розмову Трампа з Путіним та наступні заяви, що пролунали з Білого дому та Кремля.

Трамп заявляє про прогрес, а Путін тягне час

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Владіміром Путіним, після чого обидва виступили із заявами, які, на перший погляд, сприймаються як певне позитивне зрушення з мертвої точки.

Обидва описали свій діалог як "продуктивний" та домовилися продовжувати контакти щодо завершення війни Росії проти України. Втім, якщо подивитися на ситуацію ширше, реальних результатів Трампу добитися не вдалося. Єдине, що дійсно змінилося від провальної (за винятком потенційного обміну полоненими) зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі, – Трамп із Путіним дві години говорили телефоном.

Американські медіа, як лояльні до Трампа, так і опозиційні, у своїх матеріалах доходять до схожих висновків та ставлять приблизно однакове запитання: "Пане президент, а коли все ж настане мир в Україні?"



Дональд Трамп виступає перед журналістами в Білому домі 19 травня / Фото AP

Республіканське видання Fox News опублікувало статтю зі заголовком "Трамп впевнений, що Путін хоче миру з Україною" та окремо підкреслило, що президент США досі довіряє Владіміру Путіну. Під час брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що вірить у щире прагнення Путіна щодо завершення війни. Водночас Fox News вказує, що Трамп стає "менш впевненим" у президентові України. На запитання, чи робить Зеленський достатньо для сприяння процесу мирних переговорів, Трамп відповів, що зможе ствердно відповісти на це питання "приблизно через два тижні".

Послухайте, він сильна людина, Зеленський, сильний хлопець, і з ним нелегко мати справу. Але я думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погана річ, яка там відбувається. Я думаю, що він хоче зупинитися. Але я зможу краще відповісти на це питання через два або чотири тижні. Сподіваюся, що відповідь буде такою: він хоче розв'язати цю проблему,

– відповів Трамп журналістам.

Варто зауважити, що Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з Трампом: одну приватну ще до дзвінка очільника Білого дому Путіну, а другу вже після, разом із європейськими союзниками України.



Fox News процитували слова Трампа, що "припинення вогню можливе, але Росія та Україна мають знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони", однак автори так і не змогли визначити, про які компроміси говорить Трамп, ані з'ясувати, яких реальних результатів досягнуто під час розмови американського президента з Путіним.

"Продемократичний" CNN менш обережний у тоні свого матеріалу. У статті "Мир в Україні виглядає все більш віддаленим після розмови Трампа з Путіним" видання наголошує, що розмова президентів Росії та США викликає нові питання щодо того, наскільки дійсно Трамп хоче бути залученим у процес врегулювання війни, та навіщо очільник Білого дому поглиблює розбіжності з союзниками у ключовому питанні щодо завершення кровопролиття.

Наразі Україна та Європа наполягають на 30-денному припиненні вогню, щоб дати час переговорному процесу щодо постійної мирної угоди між Україною та Росією – ідею, яку запропонував сам Дональд Трамп. Москва від цього відмовляється та постійно підкреслює своє прагнення спершу підписати угоду, а вже потім припиняти бої на передовій.

Оскільки самі перемовини можуть тривати місяцями, вимога Москви "виглядає як хитрість", щоб дозволити Росії продовжувати наступальні дії на фронті та вбивства мирних жителів в українських містах.

Оголосивши після розмови з Путіним, що Україна і Росія тепер будуть вести переговори, "як тільки вони можуть", про припинення вогню і, зрештою, про припинення війни, поки тривають бойові дії, Трамп став на бік свого друга в Кремлі,

– робить висновок CNN.

Водночас Трамп вкотре підкреслив, що Сполучені Штати готові "відійти" від врегулювання російсько-української війни, якщо побачать, що їхні зусилля не призводять до результату. Напередодні аналогічну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

CNN вказує, що "погроза вийти з перемовин – класичний прийом "укладача угод" (Дональда Трампа)", але якщо врахувати скептицизм адміністрації Білого дому щодо надання фінансової та військової допомоги Україні, подібні закиди "можуть бути не блефом" і з боку Трампа.



Зустріч Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо напередодні дзвінка Трампа Путіну / Фото ОП

Ваги цьому висновку додає відверте небажання Трампа чинити тиск на Росію. Американський президент знову ухилився від прямої відповіді на питання про запровадження нових санкцій проти Росії, які до цього були узгоджені з європейськими партнерами.



Очільник Білого дому лише сказав, що "може настати час, коли це станеться". Натомість Трамп цілком однозначно підкреслив свої скарги на вартість військової допомоги для України, що наштовхує на думку, що нових пакетів допомоги від Штатів очікувати не варто.

Трамп не хоче тиснути на Путіна

Видання The Economist прямо вказує, що небажання Трампа займати жорстку позицію проти Путіна виглядає "дивним". Напередодні цієї розмови здавалося, що американський президент висуне російському диктатору ультиматум: або Росія погоджується на припинення вогню, або зіткнеться з наслідками. Натомість Трамп запропонував Путіну "ще більше перемовин", що лише грає на руку Кремлю, який усіма силами намагається затягнути процес врегулювання війни.

В останні тижні Трамп почав задаватися питанням, чи не "обманює" його Путін. Поки що, однак, він обманює всіх тих, хто хоче, щоб він зайняв жорстку позицію. Трамп, який давно захоплюється російським сильним лідером, вагається між трьома варіантами, добре знайомими тим, хто страждає від нерозділеного кохання: подвоїти зусилля, здатися або стати ворожим,

– пише The Economist.

Після того, як перемовини між делегаціями Росії та України в Стамбулі не призвели до домовленості про припинення вогню, Трамп заявив, що лише його особиста участь може вивести мирний процес із глухого кута.

Телефонна розмова з Путіним відбулася, а реальних результатів так і не сталося, отже, ймовірно, Трамп може вирішити, що лише за особистої зустрічі з російським диктатором йому вдасться остаточно переконати його припинити вбивства. Видання зазначає, що нескінченні переговори, навіть якщо зустріч Трампа з Путіним відбудеться, лише дають Росії час досягти більших успіхів на полі бою.



Зустріч української та російської делегацій у Стамбулі / Фото МЗС України

Водночас в адміністрації Білого дому зростає занепокоєння, що безрезультатні дипломатичні зусилля їхнього лідера перетворять "війну Джо Байдена", як її називає сам президент США, на "провал Дональда Трампа". Тому варіант, за якого США повністю відстороняються від посередницьких зусиль у врегулюванні війни, здається дедалі ближчим до реальності.



Трамп натякнув, що роль Америки буде більш відокремленою, дозволяючи сторонам конфлікту спілкуватися одна з одною, і підкреслив, що будь-яка угода можлива лише за прямих переговорів Росії та України, адже лише "вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає".

The Economist окремо наголошує, що розчарування Трампа від Росії може мати зворотний ефект і зрештою позбавити Україну залишків американської дипломатичної підтримки, якщо американці вирішать залишити перемовини. Володимир Зеленський вкотре наголосив на важливості участі Америки в мирному процесі та прямій взаємодії США з європейськими союзниками.

Двопартійний законопроєкт про запровадження 500% вторинних санкцій проти російських енергоносіїв, запропонований республіканським сенатором Ліндсі Гремом, та пакет обмежень від ЄС проти російського тіньового флоту досі на столі, однак Трамп, видно, не має бажання ухвалювати жодних рішень.

Путіну цього буде достатньо, пише видання. Російський диктатор зможе витримати економічні втрати від подальших санкцій і переконаний, що в США "мало хто має мужність відновити американську військову підтримку Україні". Віцепрезидент США Джей Ді Венс каже, що "Путін не до кінця знає, як вийти з війни", проте все вказує на те, що Путін готовий продовжувати бойові дії.

Очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі також підкреслив, що Росія "готова воювати рік, два, три – скільки б часу не знадобилося", а вимоги Кремля зводяться лише до фактичної капітуляції України.

Трамп справедливо називає війну "кривавою бійнею". Але він, здається, не усвідомлює, що одних лише загравань із Путіним буде недостатньо, щоб її зупинити,

– підсумовує The Economist.

Росіяни задоволені розмовою з Дональдом Трампом

Європейські лідери підбадьорилися близько двох тижнів тому, коли сам президент США Дональд Трамп закликав до 30-денного припинення вогню та пригрозив Росії новими санкціями, але телефонна розмова Трампа з Владіміром Путіним показала, що ці надії були марними. Реакцію європейців описує видання Bloomberg і підкреслює, що вже кілька європейських урядів висловлюють своє розчарування результатом діалогу президентів США та Росії.

Європа стурбована, що після кількох місяців невдач із "наближення Путіна до миру" Трамп відмовиться від своїх зусиль щодо припинення війни, залишаючи Україну та її союзників наодинці. Європейські чиновники наголошують на відмові Трампа запроваджувати нові санкції проти Москви та невдоволені тиском із боку Трампа щодо початку прямих перемовин між Україною та Росією до всеосяжного припинення вогню.

Сьогодні складається враження, що ми повернулися до набагато більш довгострокового сценарію, в якому Путін виграє для себе і своїх військових більше часу… Путін виграв для себе більше можливостей, а припинення вогню і врегулювання війни здаються дедалі віддаленішими,

– у своєму коментарі для Bloomberg говорить Крістін Берзіна, керуюча директорка програми "Геостратегія Північ" Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні.

Слова експертки підтверджують також у Кремлі. Речник президента Росії Дмітрій Пєсков наголосив на відсутності чітких термінів для припинення вогню, заявивши, що "всі хочуть зробити це якомога швидше, але диявол криється в деталях". Втім, із плином часу стає дедалі очевиднішим той факт, що Москва в останню чергу хоче, щоб мир настав "якомога швидше", тому й намагається усіма силами затягувати перемовний процес та лише риторично вдає конструктивного учасника перемовин.

Bloomberg зокрема цитує заяву Володимира Зеленського, який вкотре підкреслив готовність України до повного та безумовного припинення вогню та прямого діалогу з росіянами в будь-якому форматі, який принесе реальні результати. Водночас Зеленський наголошує на важливості санкційного тиску на Росію, бо лише таким чином можна примусити росіян до реального миру.

Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія й надалі затягує війну та заслуговує, щоб Європа, Америка та весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія повинна закінчити війну, яку сама й почала, і може почати це робити в будь-який день. Україна завжди готова до миру,

– підсумував Володимир Зеленський.

Втім, за повідомленням видання Financial Times, у своїй розмові з Зеленським та європейськими лідерами Трамп не пообіцяв нових санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться від будь-яких мирних ініціатив. Одна людина, обізнана в цій розмові, наголосила, що лідери були приголомшені словами президента США про його домовленості з Путіним і додали, що, вочевидь, Трамп "не готовий чинити більший тиск на Росію".

Натомість росіяни вкрай задоволені розмовою з Трампом, пише видання. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що розмова відбулася в тоні "взаємної поваги", а Трамп висловив підтримку нормалізації відносин між Вашингтоном та Москвою. Ушаков підкреслив, що "перспективи двосторонніх відносин після певного вирішення українського конфлікту виглядають дуже вражаючими".

Російський апетит лише збільшується

Втім, основне питання для України полягає в тому, що саме мається на увазі під "певним вирішенням". Владімір Путін продовжує твердо стояти на своїх вимогах щодо заміни української влади, заборони вступати в НАТО, роззброєння України та зокрема вимагає вивести українські війська з неокупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Єдине, що Путін тепер не говорить про це прямо, щоб зайвий раз не дратувати Трампа, а окреслює як "вирішення корінних причин конфлікту".



Владімір Путін коментує свою двогодинну розмову з Дональдом Трампом / Фото Getty Images

Щоб трохи задовольнити американського президента, Путін навіть запропонував розпочати роботу над "меморандумом", який зможе закласти початок для майбутньої мирної угоди та, зокрема, режиму тиші. Втім, фахівці Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що для того, щоб це призвело до сталого припинення війни, Росія має припинити затягувати переговори та уникати будь-яких суттєвих поступок Україні.

Зокрема, тактика Кремля полягає в тому, щоб об'єднати перемовини про припинення вогню та діалог про довготривале завершення війни. Саме тому росіяни під надуманими причинами відмовляються зупиняти вогонь і вже на цьому етапі висувають нереалістичні територіальні вимоги, хоча питання територій зазвичай обговорюється в межах повноцінної мирної угоди, а не домовленостей про режим тиші на передовій.

На тлі слабкої позиції Дональда Трампа та його відвертого небажання чинити тиск на Росію, Кремль готує умови для розширення своїх вимог під час мирних переговорів, вважають аналітики ISW. Згідно зі словами українських та західних джерел, у Стамбулі росіяни погрожували захопити Харківську та Сумську області, що виходить далеко за межі прописаних у російській конституції чотирьох українських регіонів. На думку аналітиків, навіть якщо Україна погодиться на попередні вимоги росіян, що дозволило б встановити режим тиші на фронті, Кремль надалі висуне "більш екстремальні територіальні вимоги для завершення війни".

Водночас у виданні The Telegraph впевнені, що Трамп не має аж надто багато варіантів дії. Американський президент прагне укласти угоду, але Путін фактично має право вето на будь-які його зусилля.



Автор статті замислюється, чи є в американців "План Б" на той випадок, якщо переговори між Києвом та Московою проваляться. Якщо такого плану немає – американській адміністрації варто його розробити у співпраці з командою з питань нацбезпеки США.

У виданні припускають, що США можуть повернутися до політики Джо Байдена, як того вимагає "яструбине" крило, в тому числі Республіканської партії, що полягає в значних поставках зброї Україні, санкційному тиску проти Росії та дипломатичній ізоляції російського диктатора, що дозволило б зміцнити перемовну позицію Києва. На другій стороні важелів – можливе рішення Трампа повністю вийти з перемовин.

На думку автора, перший варінт буде досить популярним на Заході, але лише загострить війну, натомість другий – спровокує справедливе обурення, але буде більш морально виправданим, ніж нав'язування Україні мирної угоди, яку Київ не зможе прийняти.