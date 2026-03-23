Просив допомоги для партії Фіцо на виборах: опубліковано стенограму розмови Сіярто і Лаврова

У лютому 2020 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звернувся до очільника МЗС Росії Сергія Лаврова посприяти перемозі соціал-демократичного уряду в Словаччині напередодні виборів 29 лютого. Перемога прем'єра Петера Пеллегріні була критично важливою для стабільності центральноєвропейського співробітництва.

Опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував відповідну стенограму розмови Сійярто з його російським колегою Лавровим у своєму Фейсбуці.

Про що спілкувались дипломати?

Згідно з опублікованою стенограмою, у лютому 2020 року Сіярто звернувся до Лаврова із проханням допомогти напередодні виборів у Словаччині, а саме підтримати соціал-демократично-націоналістичний уряд, який очолював чинний на той момент прем'єр-міністр Петер Пеллегріні.

Як ви знаєте, 29 лютого в Словаччині відбудуться вибори, і для нас дуже важливо, щоб коаліція там продовжила своє існування. Я розумію, що це може звучати дивно з вуст угорських консерваторів, але ми сподіваємося на перемогу соціал-демократів, оскільки вони є єдиною раціональною силою в словацькій політиці, яка діє без іноземного впливу,

– сказав Сійярто Лаврову.

На момент цієї розмови Петер Пеллегріні представляв словацьких соціал-демократів – партію Роберта Фіцо, який нині очолює уряд Словаччини. Пеллегріні змінив Фіцо на посаді прем'єр-міністра в у 2018 році на тлі масових протестів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

У розмові із росіянином Сіярто наголосив, що перемога опозиції могла б серйозно підірвати центральноєвропейське співробітництво. Він додав, що важливо, аби Словацька національна партія подолала п'ятивідсотковий бар'єр, але все ж ключовим фактором для збереження коаліції є перемога керівної партії на виборах.

Сіярто повідомив, що прем'єр Пеллегріні навіть просив зустріч із російським прем'єром, вважаючи, що це могло б допомогти йому здобути перемогу.

"Прем'єр-міністр Пеллегріні був тут учора і сказав нам, що якби ваш (російський – 24 Канал) прем'єр-міністр прийняв його, хоча б на пів години, це було б великою допомогою у перемозі на виборах", – сказав Сійярто.

Лавров зауважив, що це "велике прохання", але все ж пообіцяв угорцю передати цю пропозицію російському прем'єру.

Опозиційний журналіст Пані зауважив, що цю розмову було зафіксовано службою національної безпеки однієї країн ЄС.

Цікаво! Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інформацію про можливе прослуховування очільника МЗС Петера Сіярто, назвавши це "серйозною атакою проти країни". Він доручив провести перевірку після публікації відповідної статті у проурядовому виданні.

Чи виграв тоді на виборах Пеллегріні?

На виборах у лютому 2020 році партія Пеллегріні зазнала поразки та опинилась в опозиції, а Словацька національна партія не подолала прохідний бар'єр до парламенту. Втім з 2024 року й дотепер Пеллегріні все ж обіймає посаду президента Словацької Республіки.

Що відомо зв'язок Угорщини та Росії?