Розмова пройшла "дуже добре", – CNN з посиланням на російське джерело

Сьогодні, 18 березня, відбулася телефонна розмова Владіміра Путіна й Дональда Трампа. Перемовини президентів минули "дуже добре".

Про це пише CNN і посиланням на обізнане з деталями російське джерело, передає 24 Канал. Окрім того, воно підтвердило, що дзвінок уже завершився.

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Що відомо про результати розмови

За інформацією CNN, спілкування Путіна й Трампа, яке щойно завершилося, пройшло "дуже добре". До слова, телефонний дзвінок міг тривати понад півтори години, пише NBC News.

Нагадаємо, раніше про позитивний процес повідомив і заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно. У соціальних мережах він заявив, що розмова "проходить добре".

Не забарилися прокоментувати перемовини й самі росіяни. Представник диктатора Кирило Дмитрієв, що брав участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії, вважає, що сьогодні світ "став безпечнішим місцем". Ба більше, він назвав цей дзвінок "історичним".