Розмова пройшла "дуже добре", – CNN з посиланням на російське джерело
- Телефонна розмова між Владіміром Путіним і Дональдом Трампом пройшла "дуже добре", за даними CNN з посиланням на російське джерело.
- Заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно також повідомив про позитивний процес; розмова могла тривати понад півтори години.
Сьогодні, 18 березня, відбулася телефонна розмова Владіміра Путіна й Дональда Трампа. Перемовини президентів минули "дуже добре".
Про це пише CNN і посиланням на обізнане з деталями російське джерело, передає 24 Канал. Окрім того, воно підтвердило, що дзвінок уже завершився.
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Що відомо про результати розмови
За інформацією CNN, спілкування Путіна й Трампа, яке щойно завершилося, пройшло "дуже добре". До слова, телефонний дзвінок міг тривати понад півтори години, пише NBC News.
Нагадаємо, раніше про позитивний процес повідомив і заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно. У соціальних мережах він заявив, що розмова "проходить добре".
Не забарилися прокоментувати перемовини й самі росіяни. Представник диктатора Кирило Дмитрієв, що брав участь у переговорах зі США в Саудівській Аравії, вважає, що сьогодні світ "став безпечнішим місцем". Ба більше, він назвав цей дзвінок "історичним".