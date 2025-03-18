Трамп серйозно налаштований на телефонну розмову з Путіним і прагне добитися миру, – Білий дім

Лідер США Дональд Трамп 18 березня проведе телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним. Американський президент налаштований серйозно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника прессекретаря Білого дому Харрісона Філдса в ефірі американського телебачення.

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Трамп та Путін проведуть телефонну розмову

У Філдса поцікавилися, чи може Путін вести з Трампом "жорстку гру" під час сьогоднішніх переговорів.

На його думку, Путін поважає Трампа, тому що "розуміє, з ким має справу". Між лідером США і російським диктатором "склалися дуже хороші робочі стосунки, в яких обидві людини поважають одна одну".

Заступник прессекретаря Білого дому зазначив, що Путін "усвідомив", що він не зможе "грати з Трампом у ті самі ігри", як із його попередниками, зокрема Джорджем Бушем, Бараком Обамою і Джо Байденом.

Він дав українцям Javelin, коли президент Обама давав їм подушки і ковдри. Президент Трамп налаштований серйозно, і врешті-решт він хоче добитися миру,

– зазначив Філд.

Нагадаємо, вчора під час брифінгу журналісти запитали в прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт, чи буде Трамп розглядати можливість введення санкцій проти Росії, якщо його телефонний дзвінок з Путіним не пройде успішно.

Вона запевнила, що Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо розмова з Путіним щодо України не виправдає його очікувань.

"Президент про це говорив, і, звичайно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно", – відповіла Левітт.