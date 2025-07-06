"Співчуття – ключовий складник лідерства": Келлог прокоментував розмову Трампа та Зеленського
- Зеленський та Трамп 4 липня провели телефонну розмову, яку український лідер згодом назвав "найкращою за весь час".
- Келлог зазначив, що це був "класичний" Трамп, і подякував Зеленському за співчуття щодо стихійного лиха в Техасі.
У п'ятницю, 4 липня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову, яку згодом український президент назвав "найкращою за весь час". Зрештою, на це відреагував спецпредставник американського лідера з питань України.
Кіт Келлог вважає, що це був "класичний" Трамп. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис посадовця в Х від 6 липня.
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Що заявив Келлог
За словами Келлога, це був "класичний" Трамп – "завжди готовий до співчуття". Окрім того, спецпредставник подякував Зеленському за його співчуття з приводу загибелі людей під час повені в Техасі.
Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття – ключовий складник лідерства,
– наголосив американський посадовець.
Нагадаємо, під час телефонної розмови Зеленський привітав Трампа й увесь американський народ з Днем Незалежності, а також подякував США за підтримку.
Президенти обговорили російські повітряні удари, загальну ситуацію на фронті, спроможності оборонної промисловості та спільне виробництво.