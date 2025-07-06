Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у Х українського президента від 5 липня. Він висловив співчуття Дональду Трампу, американському народові та всім постраждалим.

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Як відреагував Зеленський

Зеленський висловив співчуття сім'ям десятків загиблих, а також усім громадам, які постраждали від стихійного лиха. Він сподівається, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, повернуться до безпечного місця.

Окрім того, український лідер побажав сил рятувальникам і якнайшвидшого відновлення регіонам.

Наші співчуття Президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней,

– написав президент.

До слова, раптова повінь сталася в центрально-південному Техасі у США вздовж річки Гвадалупе, рівень якої піднявся на приблизно 8 метрів усього за 45 хвилин під час зливи. Найбільше постраждали окремі житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги. До того ж зниклими вважають 23 дівчаток із літнього християнського табору.