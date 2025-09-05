Дональд Трамп постійно хизувався тим, що має "хороші стосунки" з російським диктатором. Те, що президент США зустрічав Путіна на Алясці 15 серпня оплесками та червоною доріжкою – зайвий доказ його прихильності до очільника Кремля.

Про симпатію Дональда Трампа до Володимира Путіна свідчить і те, що американський лідер постійно погрожує за умовні два тижні запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо та не піде на мир, однак, зрештою, погрози лишаються лише словами, передає 24 Канал.

Як у Кремлі оцінюють взаємини США та Росії?

Речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам охарактеризував поточні відносини між Росією та США.

За словами чиновника, взаєминам між країнами було завдано занадто серйозної шкоди. На "вихід із повного заціпеніння" потрібен час.

Пєсков заявив, що процес нормалізації відносин між Москвою та Вашингтоном відбувається повільно, оскільки вони неабияк деградували за правління попередньої адміністрації США.

Також російський чиновник оцінив телефонні розмови Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Це непрості розмови. Кожен обстоює інтереси своєї країни. Але Путін це високо цінує. Він вдячний Трампу за це,

– зазначив Пєсков.

️Він додав, що Кремль сприймає Трампа саме як президента США, без додаткових суб'єктивних характеристик.

Що відомо про розмови Трампа і Путіна?