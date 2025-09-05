Дональд Трамп постоянно хвастался тем, что имеет "хорошие отношения" с российским диктатором. То, что президент США встречал Путина на Аляске 15 августа аплодисментами и красной дорожкой – лишнее доказательство его приверженности к главе Кремля.

О симпатии Дональда Трампа к Владимиру Путину свидетельствует и то, что американский лидер постоянно угрожает за условные две недели ввести серьезные санкции против России, если та не пойдет на мир, однако, в конце концов, угрозы остаются лишь словами, передает 24 Канал.

Как в Кремле оценивают взаимоотношения США и России?

Представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам охарактеризовал текущие отношения между Россией и США.

По словам чиновника, взаимоотношениям между странами был нанесен слишком серьезный ущерб. На "выход из полного оцепенения" требуется время.

Песков заявил, что процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном происходит медленно, поскольку они изрядно деградировали при правлении предыдущей администрации США.

Также российский чиновник оценил телефонные разговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин это высоко ценит. Он благодарен Трампу за это,

– отметил Песков.

Он добавил, что Кремль воспринимает Трампа именно как президента США, без дополнительных субъективных характеристик.

Что известно о разговорах Трампа и Путина?