Британська розвідка вказала на масштаби самовільного залишення служби в російській армії

З початку повномасштабного вторгнення у військові суди Росії надійшло десятки тисяч справ про відмову від служби. Ці та інші дані суперечать офіційній риториці агресора, що влада "цінує" тих, хто воює проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Британська розвідка про проблеми в армії Росії

Британська розвідка звернула увагу на матеріал російського "незалежного" видання. Журналісти, з посиланням на дані з сайтів судів, зазначили, що за понад 3 роки надійшло 20 538 справ за статтями про самовільне залишення частини, невиконання наказу і дезертирство.

Ці справи охоплюють період від початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року до кінця травня 2025 року. Більшість з них, – 18 159, або 88,4%, – стосувалися самовільного залишення військової частини, за яке загрожує 10 років в'язниці. За даними видання, 17 721 вже отримали вироки.

У Міноборони Британії зазначили, що існує низка факторів, які можуть призвести до дезертирства російського солдата.

Жорстка дисципліна у збройних силах Росії, погане медичне обслуговування поранених солдатів і недостатня військова підготовка, ймовірно, сприяють самовільному залишенню служби російськими військовослужбовцями,

– йдеться у звіті розвідки.

До речі, російського солдата може бути відправлений на передову протягом 14 днів після підписання контракту і пройти тільки 5 днів військової підготовки.

Усе це суперечить офіційній риториці про те, що російське керівництво цінує військову службу тих, хто воює в незаконній війні Росії в Україні,

– наголосили у британській розвідці.

Також додали, існує реальна можливість того, що притягнуті до відповідальності особи можуть пом'якшити свій вирок, службою в російських штурмових підрозділах "Шторм-Z".