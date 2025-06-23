13 из 14 выпущенных Ираном ракет были сбиты, – Трамп

Дональд Трамп высказался относительно иранской атаки на базы США в Катаре и Ираке. Он заявил, что никто не пострадал.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Трампа в его соцсети.

Смотрите также Победа Трампа или хитрая манипуляция Израиля: как удары США по Ирану открыли Ящик Пандоры

Что написал Трамп об ударе Ирана по базам США

Трамп назвал ответ со стороны Ирана очень слабым.

Было выпущено 14 ракет: 13 были сбиты, а 1 была "освобождена", поскольку двигалась в безопасном направлении. Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба,

– написал президент США.

Что интересно, в Иране говорят, якобы запустили столько ракет, сколько США по ним раньше. А еще утверждают, что не потерпят агрессии.



Полное сообщение Трампа об Иране / Скриншот

"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заблаговременно сообщил нам, что позволило избежать потерь и ранений. Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов очень слабым ответом, чего мы и ожидали, и очень эффективно противодействовали", – добавил Трамп.

Он завершил свое сообщение словами "Надеюсь, что дальнейшей ненависти не будет". СМИ уже писали, что Трамп не хочет продолжать военный конфликт с Ираном.