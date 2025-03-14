Политик из США предположил сценарии после реакции Путина на "временное перемирие"

Владимир Путин выразил готовность к перемирию, но с условиями, которые Украина считает неприемлемыми. Президенту США Дональду Трампу придется реагировать на слова российского диктатора.

В частности, Трамп может пытаться убеждать Путина или пытаться пообщаться с так называемым главой Кремля лично. Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

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"Трампу придется на это как-то реагировать. Или признавать, что это еще одна победа. Или пытаться убедить Путина. Или просто пытаться выйти 1 на 1 с Путиным. Не знаю, какую информацию он должен передать Путину в личном общении", – предположил он.

По словам политика из США, Путин загнал себя в угол, потому что он не может продемонстрировать слабость. А согласиться на любое перемирие с Украиной – это будет означать слабость в его понимании.

Напомним, 13 марта Владимир Путин заявил, что Россия выступает за 30-дневное перемирие. Но, по его словам, "вопрос в том, как этот термин будет использоваться". Кремлевский диктатор выдвинул циничные условия. В частности, он хочет гарантий, что во время затишья Украина "не будет проводить мобилизацию", "не будет готовить солдат" и "не будет получать оружие".