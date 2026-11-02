Об этом сообщает CNN.

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Каковы подробности?

Мэр Триеста Роберто Дипьяцца назвал позором ситуацию со стоянкой роскошного парусника стоимостью около 600 миллионов долларов и пригрозил выставить судно на продажу или выдворить его.

Средства из городского и государственного бюджетов идут на обеспечение работы экипажа из 20 человек, топливо для генераторов, регулярную уборку, охрану и обязательное страхование.

Согласно итальянскому законодательству, временно изъятое имущество запрещено оставлять без надлежащего ухода, чтобы оно не заржавело и не затонуло.

Если санкционные ограничения когда-нибудь снимут, владелец должен будет полностью возместить все расходы на возвращение судна.

В конце концов, ему обойдется дешевле купить новую яхту, чем вернуть все, что мы потратили. И почему это нас приводит? Мы можем годами платить за эту ерунду– подчеркнул Роберто Дипьяцца.

Судебные иски и тайный флот в Тоскане

Банкир и промышленник Андрей Мельниченко оспаривал блокировку 143-метрового судна в суде Рима, утверждая, что оно принадлежит компании Valla Sails через траст, созданный его женой.

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Однако в 2025 году Суд справедливости Европейского Союза окончательно подтвердил правомерность действий итальянских властей, возложив на государство обязанность по сохранению имущества.

Подобные финансовые трудности возникли и в тосканском порту Марина-ди-Каррара, где за закрытым периметром стоит шестипалубная мегаяхта Scheherazade стоимостью 700 миллионов долларов.

Хотя официально она оформлена на топ-менеджера "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, российский оппозиционер Алексей Навальный приводил доказательства того, что реальным владельцем судна является Владимир Путин.

По данным местных СМИ, на зарплаты персонала, состоящего из граждан Великобритании и России, а также на охрану яхты уже ушло более 15 миллионов долларов.

Спецслужбы постоянно охраняют периметр от посторонних, а в конце августа сопровождали судно во время десятичасовых технических ходовых испытаний вдоль побережья, чтобы предотвратить попытку побега.

Миллионные счета за имущество приближенных к Кремлю

Как сообщил изданию Forbes заместитель директора порта Марина-ди-Империя Маттео Бонжан, стоянка 64-метрового судна Lady M соратника Путина и акционера "Северстали" Алексея Мордашова уже обошлась казне примерно в 2 миллиона долларов.

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По соседству Италия финансирует содержание яхты Lena другого союзника Кремля Геннадия Тимченко, оплачивая ежедневную работу экипажа и кондиционирование кают для защиты от плесени.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони последовательно выступает за сохранение жесткого давления на приближенных к Москве олигархов и предостерегает парламент от уступок агрессору. Однако местные чиновники настаивают, что бремя обслуживания элитной собственности российской элиты не должно ложиться на плечи рядовых граждан.

Различные подходы к санкционным активам в Европе

С подобными расходами столкнулись и другие страны континента: Германия удерживает гигантскую яхту Dilbar сестры Алишера Усманова стоимостью 800 миллионов долларов, Франция оплачивает стоянку Amore Vera Игоря Сечина, а Испания вынуждена обслуживать судно Tango Виктора Вексельберга.

В то же время некоторые государства нашли альтернативные решения: Гибралтар продал на аукционе арестованную яхту "Axioma" Дмитрия Пумпянского за 37,5 миллиона долларов, а США реализовали конфискованное судно "Amadea" Сулеймана Керимова.

В Черногории же яхту "Luminosity" Андрея Гурьева просто оставили ржаветь в марине Тивата из-за отсутствия законодательного требования оплачивать ее содержание.