"30 тисяч доларів на день": чому Італія змушена утримувати заарештовані яхти з Росії

Про це повідомляє CNN.

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Які подробиці?

Мер Трієста Роберто Діп'яцца назвав ганьбою ситуацію зі стоянкою розкішного вітрильника вартістю близько 600 мільйонів доларів і пригрозив виставити борт на продаж або випровадити його геть.

Кошти з міського та державного бюджетів ідуть на забезпечення роботи екіпажу з 20 осіб, паливо для генераторів, регулярне прибирання, охорону та обов'язкове страхування.

Згідно з італійським законодавством, тимчасово вилучене майно заборонено залишати без належного догляду, щоб воно не заіржавіло і не затонуло.

Якщо санкційні обмеження колись знімуть, власник муситиме повністю відшкодувати всі витрати для повернення судна.

Зрештою йому коштуватиме дешевше купити нову яхту, ніж повернути все, що ми витратили. І до чого це нас веде? Ми можемо роками платити за це одоробло– наголосив Роберто Діп'яцца.

Судові позови та таємний флот у Тоскані

Банкір і промисловець Андрій Мельниченко оскаржував блокування 143-метрового судна в суді Рима, стверджуючи, що воно належить компанії Valla Sails через створений дружиною траст.

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Проте у 2025 році Суд справедливості Європейського Союзу остаточно підтвердив правомірність дій італійської влади, поклавши на державу обов'язок збереження майна.

Подібні фінансові труднощі виникли й у тосканському порту Марина-ді-Каррара, де за закритим периметром стоїть шестипалубна мегаяхта Scheherazade вартістю 700 мільйонів доларів.

Хоча офіційно вона оформлена на топменеджера Роснефть Едуарда Худайнатова, російський опозиціонер Олексій Навальний наводив докази, що реальним власником борту є Володимир Путін.

За даними місцевих ЗМІ, на зарплати персоналу, який складається з громадян Великої Британії та Росії, а також на безпеку яхти вже пішло понад 15 мільйонів доларів.

Спецслужби постійно охороняють периметр від сторонніх, а наприкінці серпня конвоювали борт під час десятигодинних технічних ходових випробувань уздовж узбережжя, щоб запобігти спробі втечі.

Мільйонні рахунки за майно наближених до Кремля

Як повідомив виданню Forbes заступник директора порту Марина-ді-Імперія Маттео Бонжан, стоянка 64-метрового судна Lady M соратника Путіна та акціонера Сєвєрсталі Олексія Мордашова вже коштувала скарбниці близько 2 мільйонів доларів.

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По сусідству Італія фінансує утримання яхти Lena іншого союзника Кремля Геннадія Тимченка, оплачуючи щоденну роботу екіпажу та кондиціонування кают для захисту від плісняви.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні послідовно виступає за збереження жорсткого тиску на наближених до Москви олігархів і застерігає парламент від поступок агресору. Проте місцеві посадовці наполягають, що тягар обслуговування елітної власності російської еліти не повинен лягати на плечі пересічних громадян.

Різні підходи до санкційних активів у Європі

З подібними витратами зіткнулися й інші країни континенту: Німеччина утримує гігантську яхту Dilbar сестри Алішера Усманова за 800 мільйонів доларів, Франція сплачує за стоянку Amore Vera Ігоря Сєчіна, а Іспанія змушена обслуговувати судно Tango Віктора Вексельберга.

Водночас деякі держави знайшли альтернативні рішення: Гібралтар продав на аукціоні заарештовану яхту Axioma Дмитра Пумп'янського за 37,5 мільйона доларів, а США реалізували конфісковане судно Amadea Сулеймана Керімова.

У Чорногорії ж яхту Luminosity Андрія Гур'єва просто залишили іржавіти в марині Тівата через відсутність законодавчої вимоги оплачувати її збереження.