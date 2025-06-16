Али Хаменеи жив и скрывается: СМИ раскрыли, где сейчас верховный лидер Ирана

Израильские СМИ раскрыли место пребывания аятоллы Али Хаменеи. Еще они объяснили, почему верховного лидера Ирана не убили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times Of Israel.

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Где сейчас Али Хаменеи

Хотя Израиль нанес удары по многим иранским чиновникам, убил главу разведки и уничтожает военное командование Ирана, Али Хаменеи жив.

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали в подземный бункер на северо-востоке Тегерана через несколько часов после того, как Израиль начал удары в пятницу, сообщает Iran International со ссылкой на два информированных источника в стране. По словам источников, Хаменеи вместе со всей своей семьей находится в бункере в Лавизане. Он искал убежища в этом бункере, когда Иран начал атаки на Израиль в апреле 2024 года и октябре,

– говорится в заметке.

Где расположен район Лавизан в Тегеране, в котором находится Али Хаменеи: смотрите на карте

Дипломатический источник на Ближнем Востоке рассказал журналистам, что Израиль специально не убил Хаменеи в первую ночь операции "Восходящий лев". Тель-Авив дает Хаменеи последний шанс полностью отказаться от своей программы обогащения урана.

Интересно, что сначала речь шла о том, что Трамп "забраковал" план убийства Хаменеи. Но Нетаньяху опроверг эту информацию. Впрочем, Израиль не исключает сценария, при котором может ликвидировать главу Ирана.