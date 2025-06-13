В результате ударов Израиля погиб бывший глава национальной безопасности Ирана Али Шамхани

13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану. Во время обстрела погиб бывший глава национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на иранские государственные СМИ, передает 24 Канал. Израильские ВВС атаковали десятки целей в Иране, которые связаны с ядерной программой и другими военными объектами. В частности, МАГАТЭ подтвердило удар Израиля по ядерному реактору в Натанзе.

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Что известно об Али Шамхани

Иранская государственная новостная сеть IRINN сообщила, что убийство Али Шамхани якобы подтверждено.

Шамхани был ключевым советником Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Он почти 10 лет занимал должность секретаря Совета национальной безопасности страны.

Шамхани был восходящей звездой иранской дипломатии и хорошо известен в дипломатических кругах Вашингтона и Европы. Но его внезапно заменили в середине 2023 года, и аналитики предполагали, что в то время Хаменеи мог считать его слишком амбициозным,

– пишет CNN.

Напомним, что также сообщается о гибели командующего Корпуса стражей Исламской революции Хоссейна Салами.