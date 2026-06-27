США до сих пор не потратили почти миллиард долларов помощи Украине
Пентагон не успел вовремя использовать 910 миллионов, которые должны были быть выделены на военную помощь нашей стране. Однако эти средства ещё можно привлечь для поддержки Украины.
Об этом говорится в отчете аудиторов Operation Atlantic Resolve.
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Что известно об американской военной помощи?
Документ содержит информацию за первый квартал 2026 года. Согласно данным, 910 миллионов долларов больше недоступны для заключения новых контрактов с американскими военными компаниями. Причина — истечение установленного срока для принятия новых финансовых обязательств.
С февраля 2022 года американский Конгресс выделил в рамках программы "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI) 33,51 миллиарда долларов. Эти средства распределены следующим образом:
- 19,21 миллиарда долларов — пошли на оборонную продукцию и услуги, которые уже переданы Украине по состоянию на март 2026 года;
- 13,49 миллиарда — распределены по заказам, которые находятся на стадии выполнения и еще не оплачены;
- 110 миллионов – выделены, но пока не распределены по конкретным контрактам.
К счастью для Украины, правила Пентагона предусматривают, что оставшиеся деньги не "сгорают". Эти средства нельзя использовать для подписания новых соглашений. Однако в течение следующих 5 лет их могут привлекать для покрытия дополнительных расходов по контрактам, подписанным ранее.
Программа USAI была создана Конгрессом США в 2014 году. Ее целью была поддержка обороноспособности Украины после российской аннексии Крыма. В отличие от программы Drawdown, которая поставляет оружие непосредственно со складов армии США, USAI позволяет заказывать новое вооружение, технику и боеприпасы у американских оборонных предприятий.
Военная помощь Украине
Союзники по НАТО готовятся выделить новые средства на поддержку нашей страны. Об этом лидеры европейских стран могут объявить уже на саммите Альянса в Анкаре в июле. По словам дипломатов, Киев может получить до 140 миллиардов евро поддержки от НАТО в течение двух лет.
В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что с 2022 года предоставили Украине помощь на общую сумму 1,9 миллиарда долларов. Большая часть средств направляется на оборону и безопасность. В Вильнюсе отметили, что стране необходимо искать способы привлечения новых средств.