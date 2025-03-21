Еще весной прошлого года Швеция обещала Украине самолеты ДРЛО: почему их до сих пор не поставили

В мае 2024 года министр обороны Швеции Пол Юнсон объявил, что Украине передадут 2 самолета дальнего радиолокационного обнаружения ASC890. СМИ узнали, почему до сих пор эти суда не предоставили Киеву.

Минобороны Швеции в комментарии Delfi ответило, что задержки с передачей самолетов ДРЛО, о которых было договорено, нет, передает 24 Канал.

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Когда в Украине будут самолеты ДРЛВ

Там отметили, что сроки поставки самолетов Saab 340 AEW&C или ASC 890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16.

Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но из соображений безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия,

– отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, что Столькгольм участвует в обучении украинских пилотов, подготовке технического персонала и операторов бортового оборудования.

К слову, 19 марта президент Зеленский сообщил, что в Украину прибыли дополнительные истребители F-16, которые уже участвуют в защите от вражеских целей.