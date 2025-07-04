В Киеве повреждено посольство Польши: Варшава направила Москве ноту с обвинениями

Во время массированной российской атаки на Киев 4 июля повреждено немало зданий. Обломки одного из "Шахедов" повредил консульский отдел польского посольства.

По предварительным оценкам, удар нанес беспилотник или его обломки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Польши в соцсети X.

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МИД Польши отреагировал на повреждение посольства

В ночь на 4 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву. Одним из последствий атаки стало повреждение здания консульского отдела посольства Польши.

Польский МИД передал ноту с обвинением в посольство России и решительно осудили атаки по гражданскому населению Украины.

Это противоречит нормам международного права, в частности Венской конвенции 1961 года,

– отметили в МИД.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что российский удар по столице Украины нанес повреждения польскому посольству. После осмотра установлено, что повреждена крыша и фасад отдела. К счастью, обошлось без пострадавших.

В общем, российская атака 4 июля была одной из самых масштабных. Оккупанты запустили по Украине более 550 воздушных целей.