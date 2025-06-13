В части Израиля исчезал свет: иранцы говорят, что били по реактору, Тель-Авив опровергает
- Иран наносит авиаудары по ядерному реактору в Димоне, что повлекло перебои с электроэнергией в Израиле.
- В то же время Al Jazeera сообщает о взрывах, которые до сих пор звучат в Тель-Авиве.
Иран пытался нанести авиаудары по ядерному реактору в Димоне. Обнародовали информацию о перебоях в подаче электроэнергии на территории всего Израиля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и местные СМИ.Al Jazeera информирует, что взрывы длительное время раздавались в Тель-Авиве.
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Что об этом известно
Согласно обнародованной информации, Иран пытается атаковать ядерный реактор в городе Димона, что в пустыне Негев. Также были сообщения о проблемах с подачей света на всей территории страны.
Сообщается о перебоях с электроэнергией по всему Израилю,
– говорится в сообщении.
Напомним, 13 июня иранские территории подверглись воздушной атаке со стороны израильской армии. В частности, в результате этого поражен "крупнейший объект обогащения ядерного урана". Он расположен в городе Натанз.
Впоследствии Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту в Фордо, где прозвучали два громких взрыва. Фордо расположен на северо-западе Ирана. Расстояние оттуда до Тегерана – около 150 километров.
Позже израильские ВВС нанесли удар по ядерному объекту вблизи города Исфаган, где происходил процесс реконверсии обогащенного урана, сообщил представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Эффи Дефрин.