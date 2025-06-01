Атака с участием 200 истребителей: ЦАХАЛ сообщил первые детали ударов по Ирану

Как сообщили в ЦАХАЛ, Иран атаковали 200 истребителей. Они сбросили на военные объекты более 330 различных видов вооружения, передает 24 Канал

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Какие последствия атаки на Иран

Армия обороны Израиля рассказала, что удары были нанесены по более 100 целям на территории Ирана, в частности по хранилищам старших представителей военного руководства страны.

В результате атаки были ликвидированы трое высших военных командиров иранского режима: