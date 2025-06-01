13 июня, 09:44
Атака с участием 200 истребителей: ЦАХАЛ сообщил первые детали ударов по Ирану
Основні тези
- Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Нация львов".
- Были нанесены воздушные удары по ядерным объектам Ирана.
Ночью 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана под названием "Нация львов". Были нанесены воздушные удары по ядерным объектам страны.
Как сообщили в ЦАХАЛ, Иран атаковали 200 истребителей. Они сбросили на военные объекты более 330 различных видов вооружения, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки на Иран
Армия обороны Израиля рассказала, что удары были нанесены по более 100 целям на территории Ирана, в частности по хранилищам старших представителей военного руководства страны.
В результате атаки были ликвидированы трое высших военных командиров иранского режима:
- Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана – Мохаммад Хоссейн Багери;
- Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – Хоссейн Салами;
- Командующий штабом "Хатам аль-Анбия" (аварийное командование) – Голам-Али Рашид.
Также в Израиле сообщили, что не имели другого выбора, как атаковать Иран. Последние разведданные свидетельствуют, что Тегеран "приближается к точке невозврата в своей погоне за ядерным оружием". Режим производит тысячи килограммов обогащенного урана, параллельно создавая децентрализованные и укрепленные объекты обогащения в подземных защищенных комплексах. За последние месяцы эта программа значительно ускорилась, что существенно приблизило режим к получению ядерного оружия.
Истребители, которые приняли участие в операции / Фото ЦАХАЛ
Регионы Ирана, которые 13 июня атаковал Израиль: смотрите видео