Трамп четко ответил, верит ли в атаку Украины на резиденцию Путина

29 декабря Кремль заявил, что десятки дронов атаковали резиденцию Владимира Путина на Валдае. Сам диктатор поспешил пожаловаться об этом Дональду Трампу. Через неделю после происшествия американский лидер снова его прокомментировал.

Ранее Дональд Трамп заявил, что об инциденте услышал от самого главы Кремля. Он сказал, что "было бы очень обидно", если атака действительно состоялась. Теперь реакция президента США была гораздо более четкой, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг за 4 января.

Что думает Трамп об "атаке на резиденцию" Путина?

Дональд Трамп не верит, что Украина ударила по резиденции Путина. Об этом он сказал в комментарии журналистке New Station Либби Ди.

По словам политика, атака дронов действительно состоялась неподалеку от резиденции, но сама она не была целью.

Президент также объяснил, что в момент разговора с Путиным поверил его словам, поскольку впервые услышал об этом инциденте. Тогда диктатор сказал ему, что на его дом было совершено нападение.

По состоянию на сейчас мы не считаем, что это действительно произошло, после того как смогли все проверить,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Трамп добавил, что надеется на решение этого вопроса между Украиной и Россией.

Обратите внимание! Ранее в ЦРУ заявили, что Украина не нападала на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Атака была направлена на военную цель, расположенную в том же районе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости. Киев уже атаковал эту цель ранее.