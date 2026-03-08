Укр Рус
Геополитика Ближний Восток ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану, –СМИ
8 марта, 13:53
3

ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану, –СМИ

Юлия Харченко
Основні тези
  • Объединенные Арабские Эмираты впервые нанесли удар по иранскому объекту в ответ на ракетные и дроновые атаки со стороны Ирана.
  • В случае дальнейшей эскалации ОАЭ могут присоединиться к военным действиям, хотя и в ограниченном формате.

Объединенные Арабские Эмираты впервые атаковали объект на территории Ирана в ответ на длительные обстрелы. По данным СМИ, удар был скорее сигналом, однако в случае эскалации ОАЭ могут присоединиться к войне.

Ранее президент ОАЭ объявил, о том, что страна вступает в войну против Ирана. Об этом пишет израильский портал Ynet.

Что известно об атаке ОАЭ на Иран?

Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по иранскому объекту после нескольких дней ракетных и дроновых атак со стороны Ирана.

По данным журналистов, удар был направлен по иранской установке по опреснению воды. В израильских источниках считают, что эта атака пока является лишь сигналом для иранского руководства.

В то же время в случае дальнейшей эскалации со стороны Ирана ОАЭ могут присоединиться к военным действиям, хотя и в ограниченном формате.

Обратите внимание! В начале конфликта Иран запускает ракеты и беспилотники по странам Персидского залива, в частности по Объединенным Арабским Эмиратам. Сначала иранские власти заявляли, что атакует только американские военные базы, однако в пострадавших странах сообщали и об ударах по гражданским объектам.

Напомним, что Президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян объявил о вступлении страны в войну против Ирана.

Что в США говорят о войне в Иране?

  • Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что закончил 8 больших войн. Однако, снова начал одну масштабную на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, операция в Иране рассчитана на 4 недели.

  • Дональд Трамп анонсировал новую волну атак на Иран, с целью полного уничтожения районов и групп, которые ранее не были целевыми. Он также отметил, что Иран попросил прощения и сдался своим соседям из-за непрекращающихся нападений со стороны США и Израиля, впервые за тысячи лет проиграв странам Ближнего Востока.

  • Президент США заявил, что нет оснований считать, что Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что даже если такая помощь существует, она не является эффективной, поскольку Иран не достигает заметных результатов на поле боя, а большинство целей операции США уже достигнуто.