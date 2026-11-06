Запад может нанести удар по России, если она атакует посольства в Киеве, – Forbes

Как сообщает издание Forbes, в начале октября 2026 года российские власти пригрозили иностранным дипломатическим представительствам возможными ударами, предупредив дипломатов о необходимости покинуть территорию страны. Европейские дипломаты расценили такие заявления Москвы как едва скрытую угрозу их физического уничтожения в случае массированных атак на украинские города.

Adv

популярные видео

Каковы правовые основания для самообороны

Ученый из немецкого Института сравнительного публичного права и международного права имени Макса Планка Кристиан Маркссен пояснил, что бомбардировки посольств стран-партнеров могут активировать механизмы прямого отпора.

Статья 51 Устава ООН подчеркивает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения на одного из членов Организации Объединенных Наций– напомнил эксперт.

По его словам, аналогичную правовую норму мировое сообщество применяло почти полвека назад во время кризиса с заложниками в американском посольстве в Тегеране в 1979 году.

Реклама

Кремлевское руководство может надеяться, что обстрелы европейских дипломатических миссий не спровоцируют открытого военного столкновения, особенно в условиях изоляционистской политики Вашингтона.

"Но история показывает, что слабая реакция на вооруженное нападение на дипломатическое представительство может иметь разрушительные последствия, которые отразятся на будущем и распространятся на весь регион", – отмечают журналисты издания.

В то же время юристы отмечают, что возможность нанесения ударов ракетами и дронами по российским военным объектам будет зависеть от масштабов разрушений и количества жертв среди гражданского населения или дипломатов.

"Однако необходимо учитывать, что вооруженные нападения должны представлять собой достаточно серьезные нарушения запрета на применение силы. Последствия должны определяться с учетом ущерба, нанесенного в результате нападения, и, в частности, с учетом количества человеческих жертв и масштабов значительного уничтожения имущества", – резюмировал Кристиан Маркссен.

Напомним, что недавно Владимир Путин заявил о готовности России к возможной войне с европейскими странами, которая может развернуться к 2030 году. Диктатор предупредил об отсутствии победителей в случае такого противостояния.