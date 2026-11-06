Захід може вдарити по Росії, якщо вона атакує посольства в Києві, – Forbes

Як повідомляє видання Forbes, на початку жовтня 2026 року російська влада пригрозила іноземним дипломатичним представництвам можливими ударами, попередивши дипломатів про необхідність покинути територію країни. Європейські дипломати розцінили такі заяви Москви як ледь приховану погрозу їхнього фізичного знищення у разі масованих атак по українських містах.

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Які правові підстави для самооборони

Науковець із німецького Інституту порівняльного публічного права та міжнародного права імені Макса Планка Крістіан Маркссен пояснив, що бомбардування посольств країн-партнерів може активувати механізми прямої відсічі.

Стаття 51 Статуту ООН підкреслює невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону у разі збройного нападу на одного з членів Організації Об'єднаних Націй– нагадав експерт.

За його словами, аналогічну правову норму світова спільнота застосовувала майже пів століття тому під час кризи із заручниками в американському посольстві в Тегерані у 1979 році.

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Кремлівське керівництво може сподіватися, що обстріли європейських дипломатичних місій не спровокують відкритого військового зіткнення, особливо за умови ізоляціоністської політики Вашингтона.

"Але історія показує, що слабка реакція на збройний напад на дипломатичне представництво може мати руйнівні наслідки, які позначаться на майбутньому та поширяться на весь регіон", – наголошують журналісти видання.

Водночас правники зауважують, що можливість удару ракетами та дронами по російських військових об'єктах залежатиме від масштабів руйнувань і кількості жертв серед цивільних чи дипломатів.

"Однак необхідно враховувати, що збройні напади мають становити досить серйозні порушення заборони на застосування сили. Наслідки мають визначатися з урахуванням збитків, завданих у результаті нападу, і, зокрема, з урахуванням кількості людських жертв та масштабів значного знищення майна", – резюмував Крістіан Маркссен.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Путін заявив про готовність Росії до ймовірної війни з європейськими країнами, яка може розгорнутися до 2030 року. Диктатор попередив про відсутність переможців у разі такого протистояння.