Из-за ситуации на Ближнем Востоке: разведка Эстонии говорит о возможном уменьшении атак по Украине
- Эстонская разведка предполагает возможное уменьшение российских атак беспилотниками по Украине из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.
- Командующий разведки Эстонии отметил, что производство беспилотников в России зависит от критических узлов из Ирана, что может повлиять на количество атак.
Российских атак с помощью беспилотников по Украине может стать меньше на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке.
Такое развитие событий предполагают в эстонской разведке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
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Российских атак может стать меньше
Командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии, полковник Антс Кивисельг заявил, что нельзя исключать уменьшение количества атак российских беспилотников, из-за войны, начатой Израилем против Ирана.
Хотя можно оценить, что России удалось в значительной степени локализовать и перенести производство беспилотников типа "Шахид" и "Герань" в Россию, можно предположить, что некоторые критически важные узлы для производства беспилотников продолжают поступать из Ирана,
– сказал он.
По его словам, Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге (Татарстан), где также изготавливают дроны для российской армии.
В связи с этим существует вероятность того, что в ближайшее время мы можем наблюдать определенное снижение использования беспилотников. Впрочем, Россия скорее всего уже планирует дальнейшие меры для увеличения производства БпЛА.
К слову, этой ночью россияне запустили 86 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона обезвредила 70 российских беспилотников. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, также есть падение обломков.