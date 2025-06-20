Такое развитие событий предполагают в эстонской разведке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Российских атак может стать меньше

Командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии, полковник Антс Кивисельг заявил, что нельзя исключать уменьшение количества атак российских беспилотников, из-за войны, начатой Израилем против Ирана.

Хотя можно оценить, что России удалось в значительной степени локализовать и перенести производство беспилотников типа "Шахид" и "Герань" в Россию, можно предположить, что некоторые критически важные узлы для производства беспилотников продолжают поступать из Ирана,

– сказал он.

По его словам, Израиль имел возможность нанести удар по заводу по производству дронов в иранском Исфахане, а украинцы неоднократно атаковали завод в Елабуге (Татарстан), где также изготавливают дроны для российской армии.

В связи с этим существует вероятность того, что в ближайшее время мы можем наблюдать определенное снижение использования беспилотников. Впрочем, Россия скорее всего уже планирует дальнейшие меры для увеличения производства БпЛА.

К слову, этой ночью россияне запустили 86 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона обезвредила 70 российских беспилотников. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях, также есть падение обломков.