Такий розвиток подій припускають в естонській розвідці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Російських атак може стати менше

Командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії, полковник Антс Ківісельг заявив, що не можна виключати зменшення кількості атак російських безпілотників, через війну, розпочату Ізраїлем проти Ірану.

Хоча можна оцінити, що Росії вдалося значною мірою локалізувати та перенести виробництво безпілотників типу "Шахід" та "Герань" до Росії, можна припустити, що деякі критично важливі вузли для виробництва безпілотників продовжують надходити з Ірану,

– сказав він.

За його словами, Ізраїль мав можливість завдати удару по заводу з виробництва дронів у іранському Ісфахані, а українці неодноразово атакували завод у Єлабузі (Татарстан), де також виготовляють дрони для російської армії.

У зв'язку з цим існує ймовірність того, що найближчим часом ми можемо спостерігати певне зниження використання безпілотників. Утім, Росія радше за все вже планує подальші заходи для збільшення виробництва БпЛА.

До слова, цієї ночі росіяни запустили 86 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 70 російських безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях, також є падіння уламків.