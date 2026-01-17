Авиакомпании США предупредили о военной активности над Центральной и Южной Америкой

Федеральная авиационная администрация США (FAA) предупредила американские авиакомпании о возможных военных действиях. А также о помехах работе GPS в воздушном пространстве над Центральной и Южной Америкой.

Потенциальные военные действия и вмешательство в работу навигационных систем могут создавать риски для гражданской авиации на всех этапах полета – от взлета до посадки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

О чем предупредили авиакомпании США?

По данным агентства, предупреждение касается воздушного пространства над Мексикой, странами Центральной Америки, Эквадором, Колумбией, а также восточной частью Тихого океана. Оно вступило в силу 16 января и будет действовать не менее 60 дней.

Авиакомпаниям рекомендовали внимательно отслеживать обновления, готовиться к возможным изменениям маршрутов и принимать дополнительные меры безопасности.

Мексиканские власти уже отреагировали на заявление FAA, подчеркнув, что речь идет лишь о мере пресечения для американских операторов. Воздушное пространство Мексики не закрывали, а работа местных авиакомпаний остается неизменной.

Отмечается, что предупреждение появилось на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе после операции США в Венесуэле, в результате которой был задержан лидер страны Николас Мадуро. Это усилило напряженность в отношениях Вашингтона с рядом стран Латинской Америки.

Аналитики указывают, что такие предостережения могут заставить авиакомпании менять маршруты или обходить отдельные зоны, что потенциально приведет к задержкам рейсов, дополнительных расходов и корректировки международных расписаний.

Администрация президента США Дональда Трампа также развернула военные силы в южной части Карибского бассейна и не исключает новых действий против наркокартелей в Мексике и Колумбии.

Коротко о событиях в Венесуэле