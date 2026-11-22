Бабиш поделился своей оценкой проекта бюджета ЕС в видеообращении, опубликованном в социальной сети X, пишет чешский новостной портал iROZHLAS.cz.

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Почему Бабиш против проекта бюджета ЕС на следующие 7 лет?

21 ноября председатель Европейского совета Антониу Кошта представил новое предложение по семилетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. Оно предусматривает сокращение расходов на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии.

Первоначальный проект бюджета в размере 1,763 триллиона евро Еврокомиссия представила еще в июле 2025 года.

Однако Бабиш выступил против сокращения бюджета. По его словам, ирландское председательство в Раде ЕС предлагает уменьшить его еще на 32 миллиарда евро. "Для нас это абсолютно неприемлемо", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что Чехия ежегодно вносит в бюджет ЕС все больше средств, но согласно новому предложению ее финансирование могут сократить на 307 миллионов евро.

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Отдельно Бабиш раскритиковал расходы на европейские институты. По его словам, в течение семи лет на содержание Европарламента, Еврокомиссии и их сотрудников планируется выделить 100 миллиардов евро.

Также чешский премьер выступил против выделения Украине 100 миллиардов евро из бюджета ЕС.

Почему мы должны давать Украине деньги из европейского бюджета? Украина должна получать финансирование за его пределами– заявил он.

Страны Евросоюза продолжают согласовывать параметры будущего бюджета. Антониу Кошта рассчитывает, что 27 государств-членов смогут прийти к общему решению до конца года.

Свои замечания по проекту высказал и канцлер Германии Фридрих Мерц. В то же время он подчеркнул, что ЕС должен гарантировать Украине долгосрочное и стабильное финансирование.

Споры в ЕС по поводу помощи Украине

Напомним, в ноябре канцлер Германии Фридрих Мерц вы предложил увязать принятие семилетнего бюджета ЕС а на 2028–2034 годы с финансовой поддержкой Украины. Такая позиция вызвала критику со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и главы правительства Чехии Андрея Бабиша.

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9 ноября Мерц направил письмо председателю Европейского совета Антониу Кошти. В нем он подчеркнул, что страны ЕС должны совместно обеспечить финансирование Украины в 2027 году. По оценкам Берлина, Украине в следующем году не хватит 70 миллиардов евро. Из этой суммы 45 миллиардов евро, по предложению Мерца, должен предоставить Евросоюз. Канцлер считает, что договоренность о такой поддержке должна стать обязательным условием для утверждения следующего семилетнего бюджета ЕС.

10 ноября Роберт Фицо раскритиковал инициативу Берлина. Он назвал ее шантажом и заявил, что Словакия может воспользоваться правом вето и заблокировать бюджет ЕС. Его поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.