Своєю оцінкою проєкту бюджету ЄС Бабіш поділився у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X, пише чеський новинний портал iROZHLAS.cz.

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Чому Бабіш проти проєкту бюджету ЄС на наступні 7 років?

21 листопада голова Європейської ради Антоніу Кошта представив нову пропозицію щодо семирічного бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки. Вона передбачає скорочення витрат на 204 мільярди євро порівняно з початковим планом Єврокомісії.

Початковий проєкт бюджету обсягом 1,763 трильйона євро Єврокомісія представила ще в липні 2025 року.

Однак Бабіш виступив проти скорочення бюджету. За його словами, ірландське головування в Раді ЄС пропонує зменшити його ще на 32 мільярди євро. "Для нас це абсолютно неприйнятно", – наголосив прем'єр.

Він зазначив, що Чехія щороку сплачує до бюджету ЄС дедалі більше коштів, але за новою пропозицією її фінансування можуть скоротити на 307 мільйонів євро.

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Окремо Бабіш розкритикував витрати на європейські інституції. За його словами, протягом семи років на утримання Європарламенту, Єврокомісії та їхніх працівників планують виділити 100 мільярдів євро.

Також чеський прем'єр виступив проти виділення Україні 100 мільярдів євро з бюджету ЄС.

Чому ми маємо давати Україні гроші з європейського бюджету? Україна повинна отримувати фінансування поза його межами– заявив він.

Країни Євросоюзу продовжують узгоджувати параметри майбутнього бюджету. Антоніу Кошта розраховує, що 27 держав-членів зможуть дійти спільного рішення до кінця року.

Свої зауваження до проєкту висловив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Водночас він наголосив, що ЄС має гарантувати Україні довгострокове та стабільне фінансування.

Суперечки в ЄС щодо допомоги Україні

Нагадаємо, у листопаді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував пов'язати ухвалення семирічного бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки з фінансовою підтримкою України. Така позиція викликала критику прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та глави уряду Чехії Андрея Бабіша.

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9 листопада Мерц надіслав листа голові Європейської ради Антоніу Кошті. У ньому він наголосив, що країни ЄС мають спільно забезпечити фінансування України у 2027 році. За оцінками Берліна, Україні наступного року бракуватиме 70 мільярдів євро. Із цієї суми 45 мільярдів євро, за пропозицією Мерца, має надати Євросоюз. Канцлер вважає, що домовленість про таку підтримку має стати обов'язковою умовою для затвердження наступного семирічного бюджету ЄС.

10 листопада Роберт Фіцо розкритикував ініціативу Берліна. Він назвав її шантажем і заявив, що Словаччина може скористатися правом вето та заблокувати бюджет ЄС. Його підтримав прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.