Безвизовый режим до 2029 года: Пашинян заявил об историческом максимуме в отношениях с ЕС

Соответствующее заявление Никол Пашинян сделал во время выступления в Дублине на встрече с экспертами Института международных и европейских дел, как сообщает "Арменпресс". Политик отметил, что за последние годы партнерство существенно трансформировалось, и Брюссель также полностью разделяет эту оценку.

Adv

популярные видео

Путь к евроинтеграции

Он напомнил, что в марте 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Эта инициатива исходила от граждан, которые воспользовались конституционным механизмом и собрали 50 тысяч подписей.

Правящая партия решила не доводить процедуру до общенационального референдума, для которого потребовалось бы собрать еще 250 тысяч подписей, и поддержала законопроект в парламенте.

За последние годы отношения между Арменией и Европейским Союзом существенно изменились, и обе стороны признают, что сейчас они находятся на самом высоком уровне за всю историю– заявил Пашинян.

Реклама

Саммит в Ереване и перспективы членства

Положительную динамику закрепили и официальные встречи: в мае 2026 года в Ереване состоялся первый саммит "Армения – ЕС", перед которым партнеры заключили стратегический документ.

Сейчас правительство ведет переговоры о либерализации визового режима, хотя официальной заявки на полноценное вступление страна пока не подала.

Ранее премьер считал нереалистичным проведение референдума о вступлении в Евросоюз в 2026 году, подчеркивая необходимость пройти все предварительные юридические процедуры.

В настоящее время в Ереване называют 2027 или 2028 год реалистичным сроком для подачи официальной заявки на членство, а введение безвизового режима со странами ЕС планируется осуществить к 2029 году.