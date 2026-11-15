Безвіз до 2029 року: Пашинян заявив про історичний максимум у відносинах із ЄС

Відповідну заяву Нікол Пашинян зробив під час виступу в Дубліні на зустрічі з експертами Інституту міжнародних та європейських справ, як передає Арменпресс. Політик зазначив, що за останні роки партнерство суттєво трансформувалося, і Брюссель також повністю поділяє цю оцінку.

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Шлях до євроінтеграції

Він нагадав, що у березні 2025 року парламент країни ухвалив закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. Ця ініціатива належала громадянам, які скористалися конституційним механізмом і зібрали 50 тисяч підписів.

Правляча партія вирішила не доводити процедуру до загальнонаціонального референдуму, для якого знадобилося б зібрати ще 250 тисяч підписів, та підтримала законопроєкт у стінах парламенту.

За останні роки відносини між Вірменією та Європейським Союзом суттєво змінилися, і обидві сторони визнають, що зараз вони перебувають на найвищому рівні за всю історію– заявив Пашинян.

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Саміт у Єревані та перспективи членства

Позитивну динаміку закріпили й офіційні зустрічі: у травні 2026 року в Єревані відбувся перший саміт "Вірменія – ЄС", перед яким партнери уклали стратегічний документ.

Зараз уряд веде переговори про лібералізацію візового режиму, хоча офіційної заявки на повноцінний вступ країна поки що не подала.

Раніше референдум щодо вступу до Євросоюзу у 2026 році прем'єр вважав нереалістичним, наголошуючи на необхідності пройти всі попередні юридичні процедури.

Наразі у Єревані називають 2027 або 2028 рік реалістичним періодом для подання офіційної заявки на членство, а досягнення безвізового режиму з країнами ЄС планують реалізувати до 2029 року.