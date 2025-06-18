Иран готов ответить на атаки США: нанесет удар "где бы ни нашел цели"

В министерстве иностранных дел Ирана ответили на угрозы США ударить по стране. Тегеран нанесет ответный удар там, где посчитает нужным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Маджида Тахт-Раванчи в интервью CNN.

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Что в Иране ответили на угрозы США

Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран нанесет ответный удар там, где посчитает нужным, если Соединенные Штаты присоединятся к израильским атакам на его страну.

Если американцы решат вмешаться военным путем, у нас не останется другого выбора, как нанести ответный удар – где бы мы не обнаружили необходимые для этого цели,

– подчеркнул представитель МИД Ирана.

Он предположил, что иранское правительство готово к затяжной борьбе, как это было в 1980-х годах, когда новосозданная Исламская Республика находилась в международной изоляции и противостояла режиму Саддама Хусейна.

Тахт-Раванчи считает, что израильский удар 13 июня который произошел накануне нового раунда ядерных переговоров с США, был "предательством доверия". По его словам, теперь, когда иранские города находятся под израильскими бомбардировками, Тегеран не будет вести переговоров ни с кем.

"Хотя мы всегда отстаивали дипломатию, мы не можем вести переговоры под угрозами", – подчеркнул политик.

Напомним, что собеседники издания Bloomberg, знакомые с ситуацией, заявили, что США готовятся ударить по Ирану. Вашингтон может прямо вмешаться в конфликт с Тегераном.