"Самая большая мечта Си": почему Китай очень заинтересован в большой войне на Ближнем Востоке

Вероятная война на Ближнем Востоке для Китая стала бы возможностью. Значительные средства поступали бы в регион, а сам Китай мог получить стратегические преимущества.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов в эфире 24 Канала отметил, что если бы Иран вступил в долговременную войну, Китай бы его поддержал. Однако этого не произошло, ведь горячая фаза конфликта быстро закончилась, и до сих пор неизвестно, действительно ли США уничтожили иранскую ядерную программу.

Смотрите также Как начиналось противостояние Ирана и Израиля и почему война еще далека от завершения

Почему война на руку Китаю

Он также добавил, что скоординированные атаки Ирана на американские базы не нанесли никакого вреда Соединенным Штатам.

Это история не о полномасштабной войне. Китай посылал самолеты и корабли, готовился к чему-то, но все пока стабилизировалось на краткосрочное время. Для Китая, для Си Цзиньпина, нет большей мечты, чем большая полномасштабная война на Ближнем Востоке – регион, который не представляет для него никакой ценности, кроме нефти,

– сказал Артур Харитонов.

Он добавил, что нефть Китай может легко закупить у России или у центральноазиатских диктатур.

Для Китая – это мечта, ведь огромные финансы и средства будут направлены на Ближний Восток, который известен как "черная дыра", куда пойдут миллиарды американских долларов. В то же время произойдет ослабление командования Индо-Тихоокеанским регионом, и Китай начнет получать преимущества.

Следующим важным аспектом в этой истории является российская война в Украине.

"Потому что у Китая есть ресурсы, средства, чтобы поддерживать две большие войны одновременно. Конечно, они бы усиливали дальше Россию. Конечно, это конвертировалось тем, что Россия активизировалась в Украине и пыталась достичь своих экспансивных целей при китайской протекции и координации", – отметил Артур Харитонов.

Он также пояснил, что Америка была бы вынуждена бросать огромные силы на два направления, которые далеко от Китая. В то же время Китай увеличивал бы свои силы, в частности за счет России. В конце концов это привело бы к подрыву баланса сил в пользу автократического блока.

Я не говорю, что атаки США по Ирану были неправильные. Я говорю, что очень не хватило стратегического планирования, не хватило стратегической коммуникации,

– подчеркнул Харитонов.

Он добавил, что на самом деле отношения между странами – это личные связи между лидерами, их коммуникация, а когда теряется доверие, очень сложно что-то делать дальше.

К слову, 13 июня Израиль нанёс удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран пообещал "суровое наказание" и запустил сотни ударных дронов. 22 июня США также атаковали три иранских ядерных объекта, использовав, в частности, стратегические бомбардировщики B-2, несущие почти 14-тонные бомбы-пенетраторы GBU-57. Кроме того, обстрелы проводились ракетами Tomahawk с подводных лодок.