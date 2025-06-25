Основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов рассказал 24 Каналу, что ранее лидер США де-факто признал, что политика умиротворения Ирана завершена. Нападение на американские базы было прогнозируемо, ввиду недавней атаки США по иранским ядерным объектам.

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Атака на американские базы

По мнению Евгения Савостьянова, атака по американским базам не пойдет на пользу Ирану, ведь страны Персидского залива станут его врагами.

Однако это был шаг отчаяния, ведь другого способа ответить (на удар США по иранским ядерным объектам – 24 Канал) не было,

– сказал он.

Это была, вероятно, попытка привлечь внимание всего мира. Мол, если так будет продолжаться и дальше, то другие страны могут остаться без нефти.

Основатель движения "Демократическая Россия" добавил, что, несмотря на все, Иран не не получит никакой выгоды от своих действий в отношении Соединенных Штатов Америки. Это всего лишь попытка отомстить.

Отметим, в ночь на 24 июня 2025 года Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, а обе стороны это подтвердили. Мирную инициативу предложили США при посредничестве Катара. В то же время, по данным CNN, еще до этого заявления представитель Ирана отрицал получение официального предложения о перемирии.