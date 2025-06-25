Засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов розповів 24 Каналу, що раніше лідер США де-факто визнав, що політика умиротворення Ірану завершена. Напад на американські бази був прогнозований, зважаючи на недавню атаку США по іранських ядерних об'єктах.

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Атака на американські бази

На думку Євгена Савостьянова, атака по американських базах не піде на користь Ірану, адже країни Перської затоки стануть його ворогами.

Однак це був крок відчаю, адже іншого способу відповісти (на удар США по іранських ядерних об'єктах – 24 Канал) не було,

– сказав він.

Це була, ймовірно, спроба привернути увагу всього світу. Мовляв, якщо так триватиме і далі, то інші країни можуть залишитись без нафти.

Засновник руху "Демократична Росія" додав, що, попри все, Іран не отримає жодної вигоди від своїх дій щодо Сполучених Штатів Америки. Це всього лиш спроба помститись.

Зазначимо, у ніч на 24 червня 2025 року Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню, а обидві сторони це підтвердили. Мирну ініціативу запропонували США за посередництва Катару. Водночас, за даними CNN, ще до цієї заяви представник Ірану заперечував отримання офіційної пропозиції про перемир'я.