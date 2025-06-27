Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов в ефірі 24 Каналу зазначив, що якби Іран вступив у довготривалу війну, Китай би його підтримав. Проте цього не сталося, адже гаряча фаза конфлікту швидко закінчилася, і досі невідомо, чи справді США знищила іранську ядерну програму.

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Чому війна на руку Китаю

Він також додав, що скоординовані атаки Ірану на американські бази не завдали жодної шкоди Сполученим Штатам.

Це історія не про повномасштабну війну. Китай надсилав літаки і кораблі, готувався до чогось, але все поки що стабілізувалося на короткостроковий час. Для Китаю, для Сі Цзіньпіна, немає більшої мрії, ніж велика повномасштабна війна на Близькому Сході – регіон, який не представляє для нього жодної цінності, крім нафти,

– сказав Артур Харитонов.

Він додав, що нафту Китай може легко закупити в Росії або в центральноазійських диктатур.

Для Китаю – це мрія, адже величезні фінанси і кошти будуть спрямовані на Близький Схід, який відомий як "чорна діра", куди підуть мільярди американських доларів. Водночас відбудеться послаблення командування Індо-Тихоокеанським регіоном, і Китай почне отримувати переваги.

Наступним важливим аспектом у цій історії є російська війна в Україні.

"Тому що в Китаю є ресурси, кошти, щоб підтримувати дві великі війни одночасно. Звісно, вони б посилювали далі Росію. Звісно, це конвертувалося тим, що Росія активізувалась в Україні і намагалася досягти своїх експансивних цілей за китайської протекції та координації", – зазначив Артур Харитонов.

Він також пояснив, що Америка була б змушена кидати величезні сили на два напрямки, які далеко від Китаю. Водночас Китай збільшував би свої сили, зокрема за рахунок Росії. Зрештою це призвело б до підриву балансу сил на користь автократичного блоку.

Я не кажу, що атаки США по Ірану були неправильні. Я кажу, що дуже забракло стратегічного планування, забракло стратегічної комунікації,

– підкреслив Харитонов.

Він додав, що насправді відносини між країнами – це особисті зв'язки між лідерами, їхня комунікація, а коли втрачається довіра, дуже складно щось робити далі.

До слова, 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. У відповідь Тегеран пообіцяв "суворе покарання" і запустив сотні ударних дронів. 22 червня США також атакували три іранські ядерні об'єкти, використавши, зокрема, стратегічні бомбардувальники B-2, що несуть майже 14-тонні бомби-пенетратори GBU-57. Крім того, обстріли проводилися ракетами Tomahawk із підводних човнів.