Почему Россия стремится захватить Покровск и куда хочет двигаться дальше: в СМИ объяснили намерения оккупантов

Россия уже более года пытается захватить Покровск в Донецкой области. В случае успеха враг имеет планы продвигаться на север региона, чтобы полностью оккупировать его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Independent.

К теме Горячо как в Покровске: в 63-й ОМБр сказали, какой город надеются захватить россияне

Для чего России нужен захват Покровска?

В издании отмечают, что Россия сосредоточила усилия на захвате той части Донецкой области, которая сейчас находится под украинским контролем.

Журналисты утверждают, что наступление на Покровск и Константиновку даст Москве плацдарм для продвижения на север к двум крупнейшим городам Донецкой области, оставшимся под контролем Украины, – Краматорску и Славянску. Также захват Покровска мог бы стать важнейшим территориальным достижением Москвы в Украине со времени захвата разрушенной Авдеевки в начале 2024 года.

Некоторые западные аналитики, в частности Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики, считают, что взятие Покровска станет для России важной победой, особенно если это произойдет до конца 2025 года.

В то же время по словам Ли, даже в случае захвата Покровска России придется выполнить еще большой объем работ, чтобы установить контроль над всей Донецкой областью и штурмовать крепости Краматорск и Славянск.

Российские силы уже более года оказывают давление на Покровск. Вместо масштабных фронтальных атак, как это было в битве за Бахмут, Москва применяет клещевой манёвр, постепенно окружая город и создавая угрозу украинским линиям снабжения,

– говорится в материале.

Также российские подразделения используют малые штурмовые группы и беспилотники для нарушения логистики и совершения хаоса в тылу перед подачей больших подкреплений. Украинская сторона сообщает о значительных российских потерях во время наступления.

Журналисты также напомнили, что операция украинских сил в Курской области России в 2024 году способствовала замедлению наступательных действий врага на направлении Покровска.

Сейчас известно, что Украина усилила оборону Покровска: на его подступах продолжаются ожесточенные бои.

"В городе и на подступах к городу идут ожесточенные бои... Логистика сложная. Но мы должны продолжать уничтожать оккупантов", – сказал Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября.

Кстати, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказал в эфире 24 Канала, что ГУР и лично Кирилл Буданов сейчас осуществляют важную операцию в Покровске. Эти действия украинской разведки сильно тригерировали российскую пропаганду и отвлекали вражеских военных.

Вниманию! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Что известно о ситуации в Покровске сейчас?