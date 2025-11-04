Чому Росія прагне захопити Покровськ і куди хоче рухатися далі: в ЗМІ пояснили наміри окупантів

Росія вже понад рік намагається захопити Покровськ у Донецькій області. У разі успіху ворог має плани просуватися на північ регіону, щоб повністю окупувати його.

Для чого Росії потрібне захоплення Покровська?

У виданні зазначають, що Росія зосередила зусилля на захопленні тієї частини Донецької області, яка нині перебуває під українським контролем.

Журналісти стверджують, що наступ на Покровськ і Костянтинівку дасть Москві плацдарм для просування на північ до двох найбільших міст Донеччини, що залишилися під контролем України, – Краматорська й Слов'янська. Також захоплення Покровська могло б стати найважливішим територіальним здобутком Москви в Україні з часу захоплення зруйнованої Авдіївки на початку 2024 року.

Деякі західні аналітики, зокрема Роб Лі, старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики, вважають, що взяття Покровська стане для Росії важливою перемогою, особливо якщо це станеться до кінця 2025 року.

Водночас за словами Лі, навіть у разі захоплення Покровська Росії доведеться виконати ще великий обсяг робіт, щоб встановити контроль над усією Донецькою областю та штурмувати фортеці Краматорськ і Слов'янськ.

Російські сили вже понад рік чинять тиск на Покровськ. Замість масштабних фронтальних атак, як це було в битві за Бахмут, Москва застосовує кліщовий маневр, поступово оточуючи місто і створюючи загрозу українським лініям постачання,

– йдеться у матеріалі.

Також російські підрозділи використовують малі штурмові групи й безпілотники для порушення логістики й вчинення хаосу в тилу перед подачею більших підкріплень. Українська сторона повідомляє про значні російські втрати під час наступу.

Журналісти також нагадали, що операція українських сил у Курській області Росії у 2024 році сприяла уповільненню наступальних дій ворога на напрямку Покровська.

Наразі відомо, що Україна посилила оборону Покровська: на його підступах тривають запеклі бої.

"У місті та на підступах до міста йдуть запеклі бої... Логістика складна. Але ми повинні продовжувати знищувати окупантів", – сказав Президент України Володимир Зеленський 2 листопада.

До речі, майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук розповів в етері 24 Каналу, що ГУР та особисто Кирило Буданов наразі здійснюють важливу операцію у Покровську. Ці дії української розвідки сильно тригерували російську пропаганду та відволікали ворожих військових.

Що відомо про ситуацію у Покровську зараз?