Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що присутність Буданова поблизу фронту сильно тригерувала російську пропаганду та відволікала ворожих військових. На його думку, це правильний крок, хоча краще було б не доводити ситуацію до необхідності таких героїчних операцій.

Що стривожило російську пропаганду?

Ця операція на тактичному рівні мала чудові здобутки, але могла б перерости в оперативно-стратегічний успіх за умови ширшої підтримки від військового керівництва.

Я публікував фотографію Буданова, який прямував з Павлограда на Покровськ. Очевидно, він не був безпосередньо в місті, особа такого рівня не має бути допущена до Покровська. Але в околицях він точно перебував. Це дуже правильний крок,

– наголосив Ткачук.

Це сильно зачепило російську пропаганду та відволікало ворожих військових, які намагалися відстежити переміщення Буданова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Такі дії заслуговують на повагу та подяку, але насамперед треба не доводити до ситуацій, коли потрібні подібні героїчні вчинки – багато речей можна було б вирішити раніше, – підкреслив майор ЗСУ.

Що відомо про ситуацію біля Покровська?