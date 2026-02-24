Путин спит и видит это, Борис Джонсон сказал, без чего Украине сложно одолеть Россию
- Борис Джонсон на форуме YES подчеркнул, что Украина не победит без поддержки Запада и единства союзников.
- Джонсон раскритиковал европейских союзников за недостаточное давление на Путина и призвал украинцев убедить Вашингтон быть на их стороне.
Сегодня проходит ежегодный форум Ялтинская Европейская Стратегия (YES). На нем обсуждают не так совместные усилия для преодоления России, как то, как Украине больше полагаться на себя –свои инновации и оружие. В рамках форума выступил и Борис Джонсон, друг нашей страны и бывший премьер-министр Великобритании.
Об этом 24 Каналу сообщила ведущая Наталья Луценко с мероприятия, организованного Фондом Виктора Пинчука, отметив, что длительные переговоры и отсутствие достаточной поддержки сыграли злую шутку с Украиной. Однако есть и кое-что другое, без чего победить будет сложно.
Без чего Украине сложно одолеть Россию?
На YES Джонсон выступил с речью выступил с речью, в которой подчеркнул, что он не верит в мирные переговоры, ведь некоторые из мирных планов выглядят как набор абстрактных рассуждений. Более того, по его словам, со стороны Кремля нет никаких признаков готовности к конструктивному диалогу, ведь команда диктатора убеждает его в победе России.
Он также вспомнил о часто нелепых заявлениях президента США Дональда Трампа.
Однако как бы вас (украинцев, – 24 Канал) не "накрывало", убедите быть Вашингтон на вашей стороне. Потому что Путин спит и видит, чтобы Запад был разобщен, чтобы все перессорились и он этим воспользовался,
– подчеркнул он.
Интересно! В то же время руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что победы Россию можно только путем укрепления ВСУ и усилением санкций против страны-агрессора.
Джонсон также раскритиковал союзников Украины, заметив, что они используют лишь десятую часть давления, которое необходимо оказывать на Путина, а также не имеют единства. Он добавил, что если мир будет просить украинцев уступить России, в частности территориями, это будет настоящим унижением.
Позиция США по России и войне: последние новости
- Трамп стремится завершить войну в Украине до 4 июля – дата празднования 250-й годовщины независимости США. В то же время в издании Bloomberg отметили, что сейчас есть застой в прямых контактах между Киевом и Москвой.
- Он также считает, что Украине сейчас как можно быстрее нужно начинать диалог.
- Президент США продлил действие санкций против России еще на год, отметив, что российская агрессия против Украины продолжает представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.