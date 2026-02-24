Сегодня проходит ежегодный форум Ялтинская Европейская Стратегия (YES). На нем обсуждают не так совместные усилия для преодоления России, как то, как Украине больше полагаться на себя –свои инновации и оружие. В рамках форума выступил и Борис Джонсон, друг нашей страны и бывший премьер-министр Великобритании.

Об этом 24 Каналу сообщила ведущая Наталья Луценко с мероприятия, организованного Фондом Виктора Пинчука, отметив, что длительные переговоры и отсутствие достаточной поддержки сыграли злую шутку с Украиной. Однако есть и кое-что другое, без чего победить будет сложно.

Без чего Украине сложно одолеть Россию?

На YES Джонсон выступил с речью выступил с речью, в которой подчеркнул, что он не верит в мирные переговоры, ведь некоторые из мирных планов выглядят как набор абстрактных рассуждений. Более того, по его словам, со стороны Кремля нет никаких признаков готовности к конструктивному диалогу, ведь команда диктатора убеждает его в победе России.

Он также вспомнил о часто нелепых заявлениях президента США Дональда Трампа.

Однако как бы вас (украинцев, – 24 Канал) не "накрывало", убедите быть Вашингтон на вашей стороне. Потому что Путин спит и видит, чтобы Запад был разобщен, чтобы все перессорились и он этим воспользовался,

– подчеркнул он.

Интересно! В то же время руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что победы Россию можно только путем укрепления ВСУ и усилением санкций против страны-агрессора.

Джонсон также раскритиковал союзников Украины, заметив, что они используют лишь десятую часть давления, которое необходимо оказывать на Путина, а также не имеют единства. Он добавил, что если мир будет просить украинцев уступить России, в частности территориями, это будет настоящим унижением.

