Также необходима поставка Украине оружия, которое поможет ВСУ перейти в наступление. Руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко отметил 24 Каналу, что пока таких действий со стороны партнеров не наблюдается.
Для победы нужны 2 фактора
Владимир Ельченко объяснил, что похожая ситуация была с Советским Союзом. Тогдашний президент США Рональд Рейган полностью блокировал СССР. Именно это стало причиной, что эта страна распалась. Однако не заметно, чтобы Запад сейчас делал что-то похожее.
Победить Россию можно только путем усиления, укрепления Украины, ВСУ и создания такой ситуации, в которой Кремль больше не сможет продолжать эту войну. Но для этого нужны реальные санкции. Я сказал бы не просто 27-й пакет, а тотальная экономически-финансовая блокада России,
– подчеркнул он.
Кроме этого, необходима поставка Украине реальных вооруженных средств, которые помогут не просто остановить наступательные действия российских войск, а перейти в наступление, перехватить инициативу. Сейчас нет конкретных действий, которые свидетельствовали бы, что этот момент приближается.
Когда закончится война?
Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас предположил самый реалистичный сценарий окончания войны. По его мнению, в краткосрочной перспективе Россия не остановится. Есть сценарий краткосрочного разделения Украины, похожий на Западную и Восточную Германию во время Холодной войны. Однако именно украинцы должны решать, приемлемо ли это для них.
Политолог Владимир Фесенко разобрал реальные пути выхода из войны. По его мнению, для того, чтобы Россия начала реальные переговоры об окончании войны, нужно, чтобы линия фронта была стабильной в течение длительного времени. Поэтому сейчас это единственный способ.