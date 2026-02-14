Также необходима поставка Украине оружия, которое поможет ВСУ перейти в наступление. Руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко отметил 24 Каналу, что пока таких действий со стороны партнеров не наблюдается.

Для победы нужны 2 фактора

Владимир Ельченко объяснил, что похожая ситуация была с Советским Союзом. Тогдашний президент США Рональд Рейган полностью блокировал СССР. Именно это стало причиной, что эта страна распалась. Однако не заметно, чтобы Запад сейчас делал что-то похожее.

Победить Россию можно только путем усиления, укрепления Украины, ВСУ и создания такой ситуации, в которой Кремль больше не сможет продолжать эту войну. Но для этого нужны реальные санкции. Я сказал бы не просто 27-й пакет, а тотальная экономически-финансовая блокада России,

– подчеркнул он.

Кроме этого, необходима поставка Украине реальных вооруженных средств, которые помогут не просто остановить наступательные действия российских войск, а перейти в наступление, перехватить инициативу. Сейчас нет конкретных действий, которые свидетельствовали бы, что этот момент приближается.

Когда закончится война?