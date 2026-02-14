Також необхідне постачання Україні зброї, яка допоможе ЗСУ перейти у наступ. Керівник напряму досліджень у сфері міжнародної політики, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Володимир Єльченко зауважив 24 Каналу, що наразі таких дій з боку партнерів не спостерігається.

Для перемоги потрібні 2 фактори

Володимир Єльченко пояснив, що схожа ситуація була з Радянським Союзом. Тодішній президент США Рональд Рейган повністю блокував СРСР. Саме це стало причиною, що ця країна розпалась. Однак не помітно, щоб Захід зараз робив щось схоже.

Перемогти Росію можна лише шляхом підсилення, зміцнення України, ЗСУ та створення такої ситуації, в якій Кремль більше не зможе продовжувати цю війну. Але для цього потрібні реальні санкції. Я сказав би не просто 27-й пакет, а тотальна економічно-фінансова блокада Росії,

– підкреслив він.

Крім цього, необхідне постачання Україні реальних збройних засобів, які допоможуть не просто зупинити наступальні дії російських військ, а перейти у наступ, перехопити ініціативу. Зараз немає конкретних дій, які свідчили б, що цей момент наближається.

Коли закінчиться війна?