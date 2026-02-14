Також необхідне постачання Україні зброї, яка допоможе ЗСУ перейти у наступ. Керівник напряму досліджень у сфері міжнародної політики, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Володимир Єльченко зауважив 24 Каналу, що наразі таких дій з боку партнерів не спостерігається.
Для перемоги потрібні 2 фактори
Володимир Єльченко пояснив, що схожа ситуація була з Радянським Союзом. Тодішній президент США Рональд Рейган повністю блокував СРСР. Саме це стало причиною, що ця країна розпалась. Однак не помітно, щоб Захід зараз робив щось схоже.
Перемогти Росію можна лише шляхом підсилення, зміцнення України, ЗСУ та створення такої ситуації, в якій Кремль більше не зможе продовжувати цю війну. Але для цього потрібні реальні санкції. Я сказав би не просто 27-й пакет, а тотальна економічно-фінансова блокада Росії,
– підкреслив він.
Крім цього, необхідне постачання Україні реальних збройних засобів, які допоможуть не просто зупинити наступальні дії російських військ, а перейти у наступ, перехопити ініціативу. Зараз немає конкретних дій, які свідчили б, що цей момент наближається.
Коли закінчиться війна?
Професор американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас припустив найреалістичніший сценарій закінчення війни. На його думку, у короткостроковій перспективі Росія не зупиниться. Є сценарій короткострокового поділу України, схожий на Західну та Східну Німеччину під час Холодної війни. Однак саме українці повинні вирішувати, чи прийнятно це для них.
Політолог Володимир Фесенко розібрав реальні шляхи виходу з війни. На його думку, для того, щоб Росія почала реальні переговори про закінчення війни, потрібно, аби лінія фронту була стабільною протягом тривалого часу. Тому зараз це єдиний спосіб.