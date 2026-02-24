Про це 24 Каналу повідомила ведуча Наталія Луценко із заходу, організованого Фондом Віктора Пінчука, зазначивши, що тривалі переговори та відсутність достатньої підтримки зіграли злий жарт з Україною. Однак є й дещо інше, без чого перемогти буде складно.

Без чого Україні складно здолати Росію?

На YES Джонсон виступив з промовою, в якій підкреслив, що він не вірить у мирні переговори, адже деякі з мирних планів виглядають як набір абстрактних міркувань. Ба більше, за його словами, з боку Кремля немає жодних ознак готовності до конструктивного діалогу, адже команда диктатора переконує його в перемозі Росії.

Він також згадав про часто безглузді заяви президента США Дональда Трампа.

Однак як би вас (українців, – 24 Канал) не "накривало", переконайте бути Вашингтон на вашому боці. Бо Путін спить і бачить, щоб Захід був роз'єднаний, щоб всі пересварились і він цим скористався,

– наголосив він.

Цікаво! Водночас керівник напряму досліджень у сфері міжнародної політики, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Володимир Єльченко вважає, що перемоги Росію можна лише шляхом зміцнення ЗСУ та посиленням санкцій проти країни-агресорки.

Джонсон також розкритикував союзників України, зауваживши, що вони використовують лише десяту частину тиску, який необхідно чинити на Путіна, а також не мають єдності. Він додав, що якщо світ буде просити українців поступитись Росії, зокрема територіями, це буде справжнім приниженням.

Позиція США щодо Росії і війни: останні новини