Об этом 24 Каналу сообщила ведущая Наталья Луценко с мероприятия, организованного Фондом Виктора Пинчука, отметив, что длительные переговоры и отсутствие достаточной поддержки сыграли злую шутку с Украиной. Однако есть и кое-что другое, без чего победить будет сложно.
Без чего Украине сложно одолеть Россию?
На YES Джонсон выступил с речью выступил с речью, в которой подчеркнул, что он не верит в мирные переговоры, ведь некоторые из мирных планов выглядят как набор абстрактных рассуждений. Более того, по его словам, со стороны Кремля нет никаких признаков готовности к конструктивному диалогу, ведь команда диктатора убеждает его в победе России.
Он также вспомнил о часто нелепых заявлениях президента США Дональда Трампа.
Однако как бы вас (украинцев, – 24 Канал) не "накрывало", убедите быть Вашингтон на вашей стороне. Потому что Путин спит и видит, чтобы Запад был разобщен, чтобы все перессорились и он этим воспользовался,
– подчеркнул он.
Интересно! В то же время руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что победы Россию можно только путем укрепления ВСУ и усилением санкций против страны-агрессора.
Джонсон также раскритиковал союзников Украины, заметив, что они используют лишь десятую часть давления, которое необходимо оказывать на Путина, а также не имеют единства. Он добавил, что если мир будет просить украинцев уступить России, в частности территориями, это будет настоящим унижением.
Позиция США по России и войне: последние новости
- Трамп стремится завершить войну в Украине до 4 июля – дата празднования 250-й годовщины независимости США. В то же время в издании Bloomberg отметили, что сейчас есть застой в прямых контактах между Киевом и Москвой.
- Он также считает, что Украине сейчас как можно быстрее нужно начинать диалог.
- Президент США продлил действие санкций против России еще на год, отметив, что российская агрессия против Украины продолжает представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США.