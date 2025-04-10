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Геополитика Европа Бринк намерен уйти с должности посла США в Украине, – CBS News
10 апреля, 20:21
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Бринк намерен уйти с должности посла США в Украине, – CBS News

Анастасия Колесникова

Бриджит Бринк еще не подала официального заявления об отставке, но уже сделала прощальные звонки коллегам, сообщили источники CBS News.

Один высокопоставленный американский чиновник сообщил, что ее отставка связана с необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID. Бринк работает "в зоне боевых действий" вдали от своей семьи, поскольку Киев определен как место, куда работники не могут перевезти семьи.