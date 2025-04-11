Посол США в Украине ушла в отставку: кто может заменить Бриджит Бринк

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк таки покидает свой пост и возвращается домой. Пока неизвестно, кто может стать ее преемником.

Потенциально это может быть Крис Смит, который уже работал в посольстве в Киеве. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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Каковы вероятные причины отставки Бринк

Бриджит Бринк была назначена еще администрацией Джозефа Байдена и работала в Украине с июня 2022 года – фактически с начала полномасштабного вторжения России. Она родом из Мичигана – штата, где традиционно преобладают демократы, поэтому она ценностно была близка к позициям администрации Байдена.

За время своей каденции Бринк неоднократно подчеркивала роль России как агрессора – журналисты насчитали более 50 таких ударений в ее заявлениях и сообщениях в X (Twitter) и в официальных сообщениях посольства при президентстве Байдена.

Однако с приходом к власти Дональда Трампа ситуация изменилась. За первые 75 дней его нового срока упоминаний о России как агрессоре было лишь несколько – настолько мало, что их можно сосчитать на пальцах одной руки. Это свидетельствует о радикальном изменении риторики, что, очевидно, является выражением новой внешнеполитической линии США, а не личной позиции Бринк.

В такой ситуации отставка посла – обычная практика: новая администрация стремится назначить на ключевые дипломатические должности людей, которые разделяют ее политику и ценности,

– подчеркнул Сергей Стуканов.

Вероятно, Бринк и сама понимала, что ее взгляды не совпадают с подходами новой администрации. Слухи о ее возможной замене ходили уже несколько недель, однако окончательным триггером, вероятно, стала ситуация после ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля, когда погибло 19 человек, среди них – дети. В своем посте, посвященном трагедии, Бринк не упомянула Россию как агрессора, что вызвало волну возмущения в украинских медиа и даже комментарий от президента Владимира Зеленского.

Кроме политических разногласий, были и напряженные моменты во взаимодействии Бринк с Офисом Президента – прежде всего из-за ее принципиальной позиции по борьбе с коррупцией, соблюдения демократических норм и свободы слова в Украине.

Кто станет следующим послом – пока неизвестно. Есть предположение, что кандидатом может стать Крис Смит – заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Восточной Европы, который ранее работал в посольстве США в Киеве. Однако пока это лишь предположение, официального решения еще не принято.

Процесс назначения нового посла требует утверждения Сенатом США, а это может затянуться на недели или даже месяцы. Если до лета новый посол не будет назначен, существует риск, что Украина останется без постоянного американского посла до осени. Это крайне нежелательно, учитывая критическую важность поддержки США.