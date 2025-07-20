Из-за России и Трампа: что предусматривает оборонное соглашение между Британией и Германией

Великобритания и Германия заключили 17 июля новое масштабное соглашение – самое большое со времен Второй мировой войны – о взаимной обороне и разработке новой ракетной системы. Согласно ему, в случае вооруженного нападения на одну из стран, другая должна оказать ей помощь.

Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко рассказал 24 Каналу, что Лондон и Берлин были очень близкими союзниками, когда Великобритания еще была членом Евросоюза. Однако после Brexit отношения между государствами очень охладели.

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Возможны ли еще оборонительные альянсы в Европе?

Гончаренко объяснил, что немцы были очень сильно разочарованы и даже обижены на британцев. Мол, как же так, вы от нас ушли, а мы вас так любили.

Однако впоследствии, по его словам, эта боль прошла и появилось понимание, что надо выстраивать новые отношения. Возврата назад не будет, ведь Лондон не собирается снова вступать в Евросоюз, по крайней мере в ближайшей перспективе.

Появлению договора между Германией и Великобританией поспособствовала полномасштабная война России против Украины. Однако также возвращение Дональда Трампа в президентское кресло в Белом доме,

– отметил редактор Deutsche Welle.

На этом фоне Британия ищет более тесных отношений с Европой, и прежде всего с Германией, как самой большой и мощной страной в Евросоюзе.

Ключевое в этом союзе – военный компонент. Поскольку Великобритания – ядерная держава, у нее очень мощные вооруженные силы, а Германия развивает свои,

– сказал он.

Пока неизвестно, вернутся ли в Германию британские солдаты, которые там располагались после Второй мировой войны и вплоть до 2020 года. Однако, как отметил Гончаренко, сейчас британские военные находятся в Германии – они обучают украинцев на немецких полигонах вместе с американцами и представителями других стран НАТО.

Также Лондон и Берлин договорились о том, что будут создавать вместе ракету средней дальности, что сможет преодолевать расстояние более 2 000 километров. Это небыстрый процесс, который может длиться до 10 лет. Однако эта ракета нужна Германии и Британии, поскольку они не имеют оружия именно такой дальности,

– подчеркнул редактор Deutsche Welle.

В то же время из-за угроз со стороны России тенденция по созданию таких локальных альянсов, вероятно, будет распространяться, в частности в Европе.

Этот процесс идет, но достаточно медленно, поскольку никто из европейских лидеров пока не готов выйти и сказать: "Мы создаем параллельную оборонную структуру вместе с НАТО". Соединенные Штаты еще слишком сильны, и наверняка это им не понравится,

– отметил Роман Гончаренко.

Однако с другой стороны европейцы – немцы, британцы, французы, поляки – понимают, что им надо усиливать собственные вооруженные силы. Они, по мнению редактора Deutsche Welle, осознают, что это надо делать сейчас, ведь уже отстают, поскольку это очень длительный и дорогостоящий процесс.

Напомним, что соглашение, которое подписали Кир Стармер и Фридрих Мерц, предусматривает: взаимную оборону между Лондоном и Берлином; ядерное сдерживание – Великобритания является ядерной державой, а Германия – нет; реализация совместной ракетной системы большой дальности – Deep Precision Strike; меры, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции.